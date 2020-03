Enter Shikari: veröffentlichen neues Video „The Dreamers Hotel“

Enter Shikari haben das Video zu ihrer aktuellen Single The Dreamer’s Hotel veröffentlicht, die am 10. Februar in Annie Mac’s Radio Show der BBC Premiere gefeiert hat.

Das Video wurde im Februar dieses Jahres in Paris gedreht, Regie führte der Visual Artist Polygon, der schon für Tame Impala und Bring Me The Horizon gearbeitet und auch schoon das Video zu Stop The Clocks gedreht hat.

“Wir sind erneut ins wunderschöne Paris gereist um ein Video mit unserem Freund Polygon zu drehen. Wir haben Miniatur-Hotels gebaut und psychedelische Analogeffekte benutzt um die Hoffnung, aber auch die Trostlosigkeit des Songs widerzuspiegeln,” so Sänger Rou Reynolds.

Neben einer Reihe von Shows, werden Enter Shikari am 15. April eine exklusive Deutschlandshow im Hamburger Mojo spielen, die bereits nach kürzester Zeit ausverkauft war.