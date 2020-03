Joe Bonamassa: kommt im Mai 2020 für sechs Konzerte nach Deutschland

Vor einigen Jahren startete der US amerikanische Blues Musiker Joe Bonamassa einen einzigartigen Triumphzug durch Europas größte Hallen. 2020 wird dieser fortgesetzt mit Auftritten in Saarbrücken, Berlin, Frankfurt, Hannover und Leipzig. Mit einer neuen Auflage seiner Konzertreihe The Guitar Event Of The Year kommt der Blues Rock Star im Mai 2020 wieder nach Deutschland.

Sein letztes Studiowerk Redemption, welches im September 2018 erschien, erreichte wie schon seine zwei Vorgänger Platz 3 der deutschen Album Charts. Bereits sechzehnmal erreichte Joe Bonamassa die Spitze der Billboard Blues Charts, öfter als jeder andere Künstler vor ihm.

Seine Deutschland Tourneen gerieten in den letzten Jahren zu einem Triumphzug des Blues Rock und in Deutschland wurde Bonamassa bereits dreimal mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Am 25. Oktober letzten Jahres erschien sein neues Live Album Live At The Sydney Opera House bei der Mascot Label Group auf CD, als Doppel-LP und digital. Dieser zehn Titel umfassende Mitschnitt eines Auftrittes des „wohl besten Bluesrock-Gitarristen der Welt” (Guitar World) aus dem Jahr 2016 in Australien beinhaltet bislang unveröffentlichte Liveversionen von Bonamassas seinerzeit aktuellem Nummer-eins-Albums Blues of Desperation.

Live Video zu Drive: https://youtu.be/5td-XH0JXhw

Live Video zu This Train: https://youtu.be/UxRoF3pXUOA

Die Bühne ist der perfekte Ort für Joe Bonamassa. Mit dem für ihn typischen Anzug und der Sonnenbrille wird er weiterhin durch die Welt touren und sein Erbe als einer der größten Gitarristen unserer Zeit weiter ausbauen. Spaß und Leidenschaft, Professionalität und Visionen, dies alles bringt der Grammy-nominierte Superstar des zeitgenössischen Bluesrocks scheinbar mühelos unter einen Hut. Live in Concert sowie auf Tonträgern begeistert Bonamassas charismatische Stimme, sein feuriges Gitarrenspiel und sein facettenreiches Songwriting. Im Mai 2020 kommt der New Yorker endlich wieder nach Deutschland.

The Guitar Event Of The Year 2020:

05.05.2020 Saarbrücken – Saarlandhalle

07.05.2020 Berlin – Verti Music Hall

08.05.2020 Berlin – Verti Music Hall

09.05.2020 Frankfurt – Jahrhunderthalle

11.05.2020 Hannover – Swiss Life Hall

13.05.2020 Leipzig – Arena Leipzig

Karten für die Konzerte sind im Vorverkauf u.a. erhältlich unter_

www.reservix.de, www.derticketservice.de

www.jbonamassa.com

Booking: DMC Musikmarketing GmbH