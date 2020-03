Velvet Viper: Türen in Mannheim und Metzingen bleiben geschlossen

Hier das Statement von Jutta Weinhold:

Ja, nun ist es passiert. Der 7ner in Mannheim und der Hirsch Glems in Metzingen werden zur Zeit keine Türen öffnen. In schwierigen Zeiten muss man flexibel und rücksichtsvoll sein, dass auch alle gesund bleiben und gesund werden. Also spielen wir Karten z.B. Rommeè am 27.03. und 28.03. zu Hause. Ich hoffe auf Ersatztermine irgendwo, irgendwie, irgendwann….. denn unsere Show will jeder seh’n und deshalb muss sie weiter geh’n (geliehen von Udo)…..Es gibt ein face to face, versprochen, denn Musik ist das Beste, das Beste, das Beste.

Wir werden die Zeit nutzen und neue Songs für die nächste Platte schreiben. VELVET VIPER Holger Marx, Micha Fromm, Johannes Horas Möllers und euer Rock-Alien Jutta Weinhold