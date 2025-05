Velvet Viper am 17.05.2025 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Velvet Viper – Abschiedsshow

Bands: Velvet Viper, Daedric Shrine

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 17.05.2025

Kosten: VVK 22 €, AK 25 €

Zuschauer: ca. 140

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Melodic Metal, Melodic Rock, Dramatic Metal, Power Metal

Setlist Velvet Viper:

Icebreaker Dangerous Let Metal Be Your Master Rise From The Fallen Millstones Of Rage Zed Yago Rebel Ladies The Fear Of Death Voice Of An Anarchist Revenge Highlands Queen Don’t Leave Before Wintertime Black Bone Song (featuring Sabina Classen) Respice Finem Nothing Compares To Metal

Am heutigen Samstagabend passiert etwas, was wir in den kommenden Jahren immer wieder erleben werden. In den 80ern entwickelte sich die Metalszene, sodass die Heroen in die Jahre gekommen sind und Platz machen für den Nachwuchs. Heute ist letztmalig die Grand Dame des Heavy Metal auf einer Hamburger Bühne zu erleben. Jutta Weinhold verabschiedet sich mit 78 Jahren von ihrem Publikum.

Bei einem Blick auf eine mehr als 50 Jahre andauernde Karriere ist es schwierig, die Highlights herauszupicken, sodass wir uns primär auf die metallischen Aspekte konzentrieren. Die heißen Zed Yago und die Alben From Over Yonder sowie Pilgrimage. Die beiden Scheiben wurden Ende der 80er-Jahre veröffentlicht. Der Musikstil Dramatic Metal wurde durch Zed Yago geboren und das Debüt erhielt unter anderem vom Magazin Metal Hammer die Auszeichnung „Album des Monats“. Opener für Deep Purple und eine eigene Headliner-Tour, unter anderem in England, folgten. Referenzen Richtung klassischer Musik sind Ende der 80er im Rock und Metal selten. Ein Namensstreit sorgt dafür, dass die Umbenennung zu Velvet Viper erfolgte. Zwischenzeitlich fungierte die Combo als Zed Yago From The Twilight Zone. Doch der Bandname ist einfach zu lang. Das Repertoire von Zed Yago haben Velvet Viper übernommen und die Stücke gehören auf jede Setlist.

In den vergangenen Jahren veröffentlichten Jutta Weinhold und ihre Band immer wieder neue Alben, unter anderem eine Liebeserklärung an die metallische Musik mit Nothing Compares To Metal. Aber auch Jutta Weinhold kann die Zeit nicht aufhalten und beendet 2025 ihre Karriere. Die Touren sind einige Konzerte mit ihrer Band, die eher ein oder zwei Gigs an einem Wochenende darstellen, als dass es noch eine ausgedehnte Abschiedstour geben würde. Heute also Hamburg, ihre zweite Heimat, wie Jutta selbst sagt.

Der Auftakt obliegt einem Newcomer. Daedric Shrine haben bisher eine EP mit fünf Songs plus Intro und Outro veröffentlicht. Das klingt zunächst wenig spannend. Jedoch verbergen sich hinter Daedric Shrine diverse hochkarätige Musiker von Bands wie Eathbearer, Heretoir, Voldt, Majak oder King Apathy, die für den Sommer 2026 die erste volle LP bereits fest im Visier haben. Das Set der Herren erklärt sich von selbst und bewegt sich zwischen Heavy Metal, Speed Metal und Epic Metal, in dem die beiden Nummern Dominion und Downfall auch live vollkommen überzeugen können. Wir blicken nach vorne und freuen uns auf die erste volle LP. Daedric Shrine könnte eine Band sein, die die Lücken von Velvet Viper und Co. in Zukunft füllen.

Die Umbaupause ist kurz, dann ist die Schlange auf der Bühne und die Band kommt auf die Bretter des Bambi Galore. Zum guten Schluss folgt die Hauptprotagonistin des Abends. Wer Jutta Weinhold sieht, der kann eigentlich kaum glauben, dass sie bereits 78 Lenze auf dem Buckel hat. Beweglich wie eh und je, stimmlich genauso wie vor 10 oder 15 Jahren. Warum willst du eigentlich aufhören?

Der Auftakt obliegt dem neuen und alten Material von Velvet Viper mit unter anderem Icebreaker aus dem Jahr 1991, bevor die Ankündigung in Richtung Zed Yago für einen Jubelsturm im Publikum sorgt. „Zed Yago from the twilight zone, bound to sail the sea, She wants to move heaven, and hell she wants to break free” schallt durch das kleine Bambi Galore. Rebel Ladies folgt und The Fear Of Death vom zweiten Longplayer Pilgrimage beschließt den ersten Teil des Zed Yago-Ausflugs. Nachschlag folgt später, genauer gesagt nach Voice Of An Anarchist mit Revenge, wo nochmals From Over Yonder bedacht wird.

Ein weiteres Stück, das auf ein Jutta-Weinhold-Konzert gehört, ist Mary Stewart, Highlands Queen. Das Ding ist im Original von 1992 und der Velvet-Viper-Scheibe The 4th Quest For Fantasy. Das Stück nennt sich eigentlich Highlands Queen, auch wenn die Fans es über die Jahre umgetauft haben.

Es ist ein Special Guest angekündigt für den heutigen Abend, und in der Hamburger Metalszene ist bereits vor dem Gig ein bekanntes Gesicht zu sehen. Sabina Classen beendete ihre Bühnenkarriere Ende 2023 mit ihrem 60. Geburtstag in der Markthalle.

Heute gibt es einen gemeinsamen Auftritt mit Jutta Weinhold. Die Wahl fällt auf Black Bone Song, den Titeltrack der 1989er-EP, den die beiden großen Damen der metallischen Musik zelebrieren. Dass es in dem nicht vollständig ausverkauften Club entsprechend abgeht, versteht sich von selbst. Respice Finem beendet das Set, bevor sich Band und Jutta eine kurze Pause gönnen. Es folgt die Liebeserklärung an die Musik. Nothing Compares To Metal macht nach circa 90 Minuten den Strich unter Jutta Weinholds Karriere, zumindest bezüglich Live-Gigs in Hamburg.

Nach der Show sind Musiker, Musikerin und Fans bunt gemischt im Keller unterwegs und genießen den Abend bei einem Kaltgetränk. Eigentlich sind die kleinen Shows kein würdiger Abschied für Jutta Weinhold, auch wenn sich die Band mit dem Abend in Hamburg mehr als zufrieden zeigt. Hier müssen Oliver Weinsheimer und das Keep It True noch mal ran. Die ausverkaufte Halle in Lauda-Königshofen mit einem speziellen Zed-Yago-Set – das wäre doch ein passender Rahmen für den Bühnenabschied für die Grand Dame des Heavy Metal, oder?