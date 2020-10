Versus Goliath: veröffentlichen am 16.10. neue Single „Verloren Kaputt“

Nachdem die Debüt-EP Der Sechste Tag im vergangenen Jahr deutlich mehr als nur Achtungs-Erfolge einfahren konnte, vergrub sich das Münchner Musiker- und Künstlerkollektiv im Studio, um in den kalten Monaten wieder an seinen frostig-dystopischen Beklemmungshymnen zu arbeiten. Eine Fanbase war geschaffen, die Deutschen Alternative Charts (DAC) sowie die Native25 wurden mehrfach erobert, und 2020 sollte das Projekt um Songwriter und Frontmann Florian Mäteling endlich auf Tour schicken. Es kam natürlich anders…

Man besann sich auf die eigenen Ursprünge: psychologische Introspektion, Klaustrophobie, der Mensch in der Technokratie, das Individuum ohne Identität… dem Projekt, das sich inzwischen zu einem Trio gesund reduziert hat, stehen immer noch ein Fundus mit Unmengen an Themen bereit.

Gemeinsam mit Drummer Jonas Keller-May und Gitarrist Andreas Zoeller versteht sich Versus Goliath inzwischen als wirkliche Band und hat auf dem Weg hierhin eine smarte, geduldige Taktik gefahren: Singles streuen und Geduld haben. Verloren Kaputt ist ein weiterer Schritt in Richtung EP Nr. 2, und wieder einmal ein Banger, der so sommerlich und warm daherkommt, wie eine Stahlfabrik.

‚Eco over Ego‘ ist ein wichtiges Sujet in diesen Tagen, 2020 hin oder her, denn es sind mehr als genug beunruhigende Narrative in der sich minimal erholenden Luft, die dringenden Handlungsbedarf erfordern. Es heißt, Kunst und Realität spiegeln sich gegenseitig. Das beklemmende Musikvideo zu Verloren Kaputt führt genau dies vor: Mäteling streitet und debattiert mit sich selbst im Spiegel, von Mitleid über Anklage reichen die Emotionen die aber nicht zwingend zu einer Zerrüttetheit führen. Denn irgendwo in dieser Betonwüste, in dieser schrill-metallischen Wall of Noise hat Versus Goliath immer noch die Liebe versteckt. Man spürt sie.

Die Single erscheint am 16.10.2020 auf dem bandeigenen Label wirwirwir im Vertrieb der Sony Music.

Das Video erscheint am 19.10.2020, 11:00 auf dem YouTube Kanal der Band

Text & Musik: Florian Mäteling, Andreas Zöller

Produktion: Andreas Zöller

Mix: Axel Latta

Live Termine:

22.10.2020 – Backstage Werk, München

Versus Goliath sind:

Vocals und Synthesizer: Florian Mäteling

Gitarre und Keyboards: Andreas Zöller

Drums: Jonas Keller-May