Wacken 2018: Bestätigen Hatebreed und Co. hinter Tür Nummer 8

Wacken 2018: Bestätigen Hatebreed und Co. hinter Tür Nummer 8

Am heutigen 8. Dezember feiert unsere Dokumentation Punk and Metal at W:O:A Premiere auf WackenTV – und dazu passend haben wir einige Acts mit entsprechendem Hintergrund im heutigen Türchen auf xmas.wacken.com!

Hatebreed

Hardcore, Hatecore, Metalcore, Metallic Hardcore – viele Beschreibungen wurden für Hatebreed bereits verwendet. Worauf sie alle hinaus wollen: Hatebreed gehen verdammt ab! Die US-Amerikaner reißen seit 1994 alles ab, was nicht bei drei auf dem Baum ist und nehmen keine Gefangenen.

Betontod

Die überaus umtriebigen Punkrocker von Betontod beehren uns erneut! Betontod haben dieses Jahr ihr neues Album Revolution veröffentlicht und auch dieses ist wie immer mit fiesen Ohrwürmern gespickt. Also ölt eure Stimmbänder!

Rogers

Die vier Mannen von den Rogers haben 2013 ihr erstes Studioalbum veröffentlicht und seitdem bereits zwei weitere Platten nachgelegt. Musikalisch geht es hier moderner zu Werke als bei vielen vergleichbaren Künstlern und wir freuen uns auf ihren Einstand in Wacken!

Fro-Tee Slips

Die Punkrock Band Fro-Tee Slips wird nächstes Jahr einen kurzen Anreiseweg haben, die Truppe stammt aus dem norddeutschen Flensburg. Seit über 28 Jahre spielen sie deutschen, melodiösen Punkrock. Zu Beginn ihrer Karriere waren sie für ihre feucht-fröhlichen Konzerte bekannt, heute geht auch musikalisch die Post ab.

Kommentare

Kommentare