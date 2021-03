4 Zimmer Küche Bad – Lasst Liebe Regieren

Artist: 4 Zimmer Küche Bad

Herkunft: Limburg-Weilburg, Deutschland

Album: Lasst Liebe Regieren

Spiellänge: 44:57 Minuten

Genre: Punkrock, Alternative Rock

Release: 02.04.2021

Label: FBP Music

Link: https://www.facebook.com/vierzimmerkuechebad

Bandmitglieder:

Gesang – Matthias Krey

Gitarre und Gesang – Tobias Biedert

Bassgitarre – Oliver Best

Schlagzeug – Manuel Schneider

Tracklist:

Lasst Liebe Regieren Bonzenbrenner Jeden Tag Aufs Neue Gestern Nicht Schon Wieder Aufstehen Zuschauer Licht Aus Der Vergangenheit Egoland World Wide Web Emotion Lass Uns Streiten Empathie Richtig Gelebt Niemals Wieder Sicher In Gefahr

Ende des Jahres 2017 haben die vier Männer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Band 4 Zimmer Küche Bad gegründet. Die Bandgeschichte ist also noch relativ kurz, aber Erfahrungen haben alle schon in anderen Bands gesammelt, so u. a. bei Raketenklee oder Red Flag. Ihr erstes Album Eigentlich Müsste Man Mal aus Juni 2018 konnten sie schon oft live performen, bis dann Corona im vergangenen Jahr einen Cut setzte. Da haben sie aber nicht resigniert, sondern den Albumtitel umgesetzt und einfach mal gemacht. Herausgekommen sind Akustikversionen des Albums, die sie in Livestreams und auch während einiger Kundgebungen präsentiert haben. Mit genug Ideen für weitere Songs ging’s dann an die Arbeiten zum neuen Album. Rausgekommen sind 13 Tracks, die Lasst Liebe Regieren auf ungefähr 44 Minuten Spielzeit bringen. Am 02.04. wird das Album veröffentlicht.

Bevor ich zur Musik komme, möchte ich noch dem Designer des Cover-Artworks, Marc Heymach, ein dickes Kompliment machen. Mit sicherer Hand und sehr detailliert hat er diese Szenerie gestaltet. Da das abgebildete Mädchen von hinten zu sehen ist, überlege ich tatsächlich, was sie wohl gerade denkt und was für einen Gesichtsausdruck sie haben mag. Der Kontrast zwischen dem roten Luftballon und der in düsteren Tönen gezeichneten Umgebung ist großartig, ich würde mir dieses Cover sofort an die Wand hängen. Unter www.siebenraben.com kann man sich anschauen, was Marc bislang schon erschaffen hat.

Meine Vorstellungen, was musikalisch auf Lasst Liebe Regieren passieren mag, erfüllen 4 Zimmer Küche Bad gleich mit dem Opener. Es ist der Titeltrack und gleichzeitig auch einer der kürzesten auf dem Album. Überrascht bin ich vom Gesang, denn die paar Punkrock-Bands, die ich bislang gehört habe, waren definitiv nicht mit so einem guten Sänger am Start. Matthias hat eine klare, kräftige Stimme, zusammen mit Tobias wird’s ein tolles Duo. Auch textlich sind 4 Zimmer Küche Bad auf einem ziemlich hohen Niveau unterwegs. Natürlich haben auch sie so einiges erlebt oder gesehen, mit dem sie nicht einverstanden sind und das sie kritisieren. Sei es die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich (Bonzenbrenner), das Setzen von falschen Prioritäten (Nicht Schon Wieder Aufstehen) oder das leider nicht auszurottende rechtsradikale Gedankengut (Niemals Wieder). Dabei holen sie aber nicht die grobe Kelle raus, sondern beschreiben in klar verständlichen Sätzen, wie es aussieht. So zum Beispiel bei Zuschauer. Das Resultat dieser Dialoge erlebe ich als Besucherin von Undergroundshows leider regelmäßig (nämlich nur ein paar Gäste vor der Bühne): „Da spielt ’ne Band in der Stadt. Ich bleib zu Hause, viel zu platt… Eintracht OFC im Stadion! Ist mir zu teuer und wird mir zu spät… Wie wär’s mit Kino und nachher ein Bier? Ich weiß nich, nee, ich bleib lieber hier…“.

Manchmal werden die Männer gern ein wenig subtil oder auch ironisch und zeigen damit noch deutlicher den Irrsinn auf, den sie da beschreiben. So zum Beispiel in zwei Songs, die sich mit dem immer größer werdenden Einfluss des Internets beschäftigen. Ganz besonders negativ fallen da die Gaffer auf, die Fotos von Unfallopfern oder Verbrechen machen und diese dann sofort veröffentlichen (World Wide Web Emotion). Auch in Richtig Gelebt geht es um Fotos. Die werden allerdings von Menschen ins Netz gestellt, die damit ihr „tolles Leben“ präsentieren und sich über die generierten Likes definieren. Ob die am Ende sagen können, dass sie richtig gelebt haben, sei mal dahingestellt.

Musikalisch gibt es nicht immer nur Vollgas. Bei Licht Aus Der Vergangenheit (schönes Gitarrensolo!), dem bereits genannten World Wide Web Emotion oder Empathie lassen es die Männer auch mal etwas ruhiger angehen. Und mit dem letzten Song Sicher In Gefahr zeigen 4 Zimmer Küche Bad, dass sie schon mit den Akustikversionen ihres ersten Albums sehr viel Spaß hatten. Nur mit dem Gesang von Matthias und Tobias und akustischer Gitarre kommt der Song daher und leitet ein Punkrockalbum erstaunlich ruhig, aber mit einem sehr berührenden Text aus.