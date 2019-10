An Evening With Bruce Dickinson: One-Man-Show des Iron Maiden-Frontmanns

Wizard Promotions kündigt eine besondere One-Man-Show im Rahmen einer Autorenlesung des Iron Maiden-Sängers Bruce Dickinson in Hamburg am 6. März 2020 im Cinemaxx an.

Bruce Dickinson wird als einer der legendärsten Musiker der Welt angesehen. Bruce hat nicht nur jahrzehntelang hochexplosive Vorstellungen mit seiner überlebensgroßen Persönlichkeit bei Iron Maiden geliefert, sondern führt auch hinter den Kulissen ein außergewöhnliches Leben. Als wahres Universalgenie ist oder war Bruce Flugzeugpilot und -kapitän, Luftfahrtunternehmer, Bierbrauer, Motivationsredner, Drehbuchautor, zweifach veröffentlichter Roman- und Bestsellerautor, Radiomoderator, Fernsehschauspieler und internationaler Fechter.

Bei Veröffentlichung seiner Autobiografie What Does This Button Do?, die zum Bestseller der New York & UK Times wurde, promotete Bruce das Buch durch einige Lesungen und Fragerunden in Theatern im Vereinigten Königreich. What Does This Button Do? – An Evening with Bruce Dickinson hat sich seitdem zu einer voll ausgearbeiteten One-Man-Show weiterentwickelt, die eher an das Programm eines Stand-Up-Comedians erinnert. Sie dauert weit über zwei Stunden und tourte den Globus unter Beifall der Kritiker, einschließlich einer ausverkauften Performance beim größten Kunstfestival der Welt, dem Edinburgh Fringe Festival, letzten Sommer.

In der ersten Hälfte der zweiteiligen Show betrachtet Bruce sein kunterbuntes Achterbahnleben auf humorvolle, häufig satirische Art. Er liefert fesselnde Geschichten in seinem einzigartigen anarchistischen Stil und erzählt, mit Fotos unterlegt, nicht nur Anekdoten aus dem Buch, sondern auch einige, die für die Schlussredaktion als zu riskant betrachtet wurden…!

Die zweite Hälfte des Abends wird komplett einer Fragerunde gewidmet, während der die skurrilen, direkten und häufig extrem unkonventionellen Fragen der Fans mit vollkommen improvisierten – und ausnahmslos schlagfertigen – Reaktionen von Bruce beantwortet werden. All dies sorgt für einen hoch vergnüglichen und unterhaltsamen Abend.

Verpassen Sie nicht diese einzigartige Möglichkeit, einer der faszinierendsten Ikonen der Welt in intimer Umgebung zu begegnen, wenn Bruce Dickinson mit seiner Autorenvorlesung und One-Man-Show zum ersten Mal nach Hamburg kommt.

Ab Mittwoch, dem 30. Oktober 2019 – 15.00 Uhr bietet der Ticketanbieter CTS Eventim einen Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 01. November 2019 – 10:00 Uhr. Tickets sind unter www.eventim.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

„Wow Bruce, einfach nur wow!! Ein fantastischer Geschichtenerzähler…es war ein Privileg seine Geschichten aus erster Hand zu hören, von dem Mann selbst“ – Silver Tiger Media, Melbourne, Australien

„Der talentierte Mr. Dickinson… ist ein perfekter Stand-Up-Comedian…als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes getan.“ – Zeitung Tages-Anzeiger, Schweiz

„Dickinson war in Hochform, spazierte auf der Bühne herum und machte sich über sich selbst lustig. Und auch über andere. Unglaublich geistreich, genau wie erwartet.“ – Zeitung Morgunbladid, Island

„Dickinsons Show lief reibungslos…er ist ein hervorragender Geschichtenerzähler…ein vollendeter Entertainer und seine Autorenlesung festigte diesen Ruf nur noch weiter. Für Fans von Iron Maiden, Rock und Metal, Luftfahrt oder einfach nur interessanten Persönlichkeiten ist Dickinsons Show ein Muss.“ – Overdrive, Melbourne, Australien

Weitere Informationen unter: www.screamforme.com