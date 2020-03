Andy Frasco & The U.N.: Album am 24.04. und Video zu „Keep on Keepin´ On“

Lyric Video zum Titelsong Keep on Keepin’ On

Andy Frasco & The U.N. melden sich mit einem neuem Album zurück! Dieses trägt den Titel Keep On Keepin’ On und erscheint am 24. April auf SideOneDummy Records.

Mit Feel It In Our Bones liegt ein weiterer neuer Song vor:

Auf Keep On Keepin’ On zeigt der sympathische Frontmann Andy Frasco die gesamte Bandbreite seines Könnens von Rock ’n’ Roll, über kraftvollen Pop, Folk bis zu Americana oder wie Frasco es selbst ausdrückt: „Keep On Keepin‘ On lands somewhere between an emotionally raw therapy session and a rowdy house party.“

Keep On Keepin‘ On – Trackliste

01. Keep On Keepin’ On

02. I’ve Got A Long Way To Go (Runaway)

03. Animals

04. Getaway

05. Shine

06. Shine (Outro)

07. Love Is A Gun

08. None of Those Things

09. Feel It In Our Bones

10. Good Man

11. Better Day