Angel Witch: launchen Video zu „Death From Andromeda“

Im Zuge der Veröffentlichung ihres brandneuen Albums Angel Of Light – von vielen Fans und Kritikern als bestes Album der Band seit dem legendären Debüt bezeichnet – präsentieren uns Angel Witch ihr erstes Musikvideo seit sage und schreibe 40 Jahren! Seht euch Death From Andromeda hier an:

Das Video wurde vom in Brighton beheimaten Produktionsteam Wild Stag Studio angefertigt. Der 6-minütige Clip ist eine Art Homage an die Science-Fiction- und Horror-Traumwelten, die das kollektive Unterbewusstsein seit seiner frühesten Inkarnation heimgesucht und die Vorstellungskraft der Band beflügelt haben.

Angel Of Light kann hier in den nachstehenden Formaten bestellt werden:

– digipak-CD

– deluxe box set (digipak CD, red/white/black marbled vinyl, 7″, flag, backpatch, art print – limited to 1000 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– orange / purple marbled vinyl (EU exclusive – limited to 666 copies)

– signal orange vinyl (EU exclusive – limited to 400 copies)

– light yellow vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– sungaze swirl vinyl (EU Webshop exclusive – limited to 100 copies)

– blue vinyl (High Roller exclusive – limited to 200 copies)

– clear vinyl (Band exclusive – limited to 100 copies)

– transparent red vinyl (US exclusive – limited to 700 copies)

– yellow / red marbled vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!

Angel Witchs derzeitiges Line-Up besteht aus Kevin Heybourne (Gesang, Leadgitarre), Jimmy Martin (Rhythmusgitarre), Will Palmer (Bass) und Fredrik Jansson Punkka (Drums) – der Kern (Heybourne & Palmer) dieser Inkarnation gründete sich vor elf Jahren und lieferte uns 2012 das hochangesehene As Above, So Below Album. Dieses mal ist die Band in das Stationhouse in Leeds (UK) gegangen, um Angel Of Light mit Produzent James Atkinson (Gentleman’s Pistols/Voorhees) einzuspielen. Das Ergebnis ist eine Offenbarung; Angel Witch sind wiedergeboren und kraftvoller denn je, mit all der melodiösen Finesse, die sie schon immer über ihre Konkurrenz erhoben hat.

Angel Of Light Tracklist:

1. Don’t Turn Your Back

2. Death From Andromeda

3. We Are Damned

4. The Night Is Calling

5. Condemned

6. Window Of Despair

7. I Am Infamy

8. Angel Of Light

Angel Witch Line-Up:

Kevin Heybourne – Vocals, Lead Guitar

Jimmy Martin – Rhythm Guitar

Will Palmer – Bass

Fredrik Jansson Punkka – Drums

