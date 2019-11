Die Grüne Welle: neues Album »Wirf Dein Leben Weg!« ist veröffentlicht

An der Schnittstelle zwischen Punkrock und Deutschrap reichern Die Grüne Welle diese ohnehin schon explosive Mischung gekonnt mit Elementen aus den Bereichen Indie und Ska an und präsentieren sich inhaltlich dann aber doch in guter, alter Punkrockmanier: Zwischen Sinnkrise und Politik spielt sich die Band ihrem Namen getreu nonstop geradeaus in die Ohren des geneigten Zuhörers.

Auf Wirf Dein Leben Weg! handeln die Texte ausnahmslos davon, Meinungen (also auch politische), Handlungen und Gewohnheiten neu zu ordnen und eventuell sogar einen Blickwinkel auf gewisse Dinge zulassen zu können, den man persönlich gar nicht sehen möchte.

»In unserer (deutschen) Gesellschaft ist man ja von vielen Konventionen umgeben. Genauso gibt es allgemeine Stereotypen, die es gilt zu erfüllen. Ob man diese Klischees erfüllen kann und will, muss jeder nun mal selbst entscheiden. Zudem passiert aber einfach auch viel Scheiße, die man nicht einfach ausblenden kann, wie der immer stärker werdende Rechtsruck. Da ist es einfach wichtig, zu seiner eigenen Meinung mit stichhaltigen Argumenten stehen zu müssen und eben nicht mit dem Strom zu schwimmen.« – Die Grüne Welle

Das neue Album Wirf Dein Leben Weg! kann ab sofort überall erworben werden: http://smarturl.it/DGW_Wdlw

Die Grüne Welle auf Tour mit J.B.O.

15.11. – Karlsruhe (DE) Festhalle Durlach

16.11. – Bremen (DE) Kulturzentrum Schlachthof

22.11. – Bielefeld (DE) STEREO

23.11. – Hamburg (DE) Markthalle

29.11. – München (DE) Backstage

30.11. – Stuttgart (DE) LKA Longhorn

06.12. – Leipzig (DE) Hellraiser

07.12. – Dresden (DE) Reithalle

14.12. – Berlin (DE) Huxleys Neue Welt

15.12. – Hannover (DE) MusikZentrum

20.12. – Oberhausen (DE) Turbinenhalle

21.12. – Andernach (DE) Juz-Live-Club

22.12. – Saarbrücken (DE) Garage

