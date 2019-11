Double Experience: kündigen neues Album »Alignments« an

Wir freuen uns, endlich die ersten Details zum Release des kommenden Double Experience Albums bekannt geben zu können. Alignments wird am 24. April 2020 erscheinen und die Jungs aus Kanada ließen sich dabei von Bands wie Coheed und Cambria, Weezer und Muse inspirieren. Herausgekommen ist ein Prog-Rock-Konzeptalbum speziell für die heutige Zeit und Leute mit einer eher gut dosierten Aufmerksamkeit. Eine Reise in die reale Welt mit Beispielen für Moral und Überzeugungen, die Parallelen zu einem gewissen Gesinnungssystem erkennen lassen.

Gut und Böse, Ordnung und Chaos. Diese Konzepte sind nicht so einfach zu steuern wie bei Tabletop-Spielen. In unserer Welt sind Gedanken und Gebete genauso austauschbar wie die neuesten Streaming-Serien. Während die Grenzen zwischen Politik und Menschlichkeit immer mehr verschwimmen, entstehen Abgründe, die unterm Strich uns alle entzweien können. Das neue Album von Double Experience widmet sich genau dieser Thematik und möchte ihr aber auch entgegenwirken.

Alignments Tracklist

1. Perish Song

2. New Me

3. Something’s Got To Give

4. Ghost in the Machine

5. My List

6. Your Biggest Fan

7. Born For It

8. So Dumb

9. The Imp

10. Alignments

Am 15. November erscheint die erste Digital-EP. Weitere Neuigkeiten und Details also in Kürze!

Mehr Infos zu Double Experience: Facebook, Spotify, Instagram, Homepage