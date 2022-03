Ann Wilson: veröffentlicht ihr neues Album „Fierce Bliss“ am 29.04.2022 via Silver Lining

Es ist eine ruhige, ernsthafte Aura mit einer gewissen Spiritualität, die Ann Wilson umgibt und die dich sofort in ihren Bann zieht. Es ist etwas Warmes, Weises und du erkennst sofort, dass es jemand ist, der genug Bullshit gesehen und erlebt hat und den inneren Frieden gefunden hat. Und genau deswegen ist der Titel des Albums Fierce Bliss so versprechend und offeriert Unterhaltung, gute Musik, Engagement, Ehrlichkeit und einen sicheren Hafen in diesen unvorhersehbaren Zeiten.

Greed ist die erste starke Single von ihrem Album Fierce Bliss.‘Greed’ (Gier /Habsucht) ist genau das, was uns mit unseren tierischen Instinkten nach immer mehr streben lässt“, erklärt Wilson. “Ob es dabei um Geld, Sex, Macht oder Ekstase geht – alles das feuert unsere Gier an. Und es passiert uns allen. Wenn du dich umdrehst und dich dabei beobachtest, wie du Entscheidungen triffst, weil du vielleicht das Geld haben möchtest oder aber gefangen bist in der Sucht nach Ruhm – alles dies sind ‚greedy moments‘.

Wilson fährt fort: “Ich denke, dass Leute, die sagen, sie hätten jede Entscheidung aufgrund von reinem Idealismus getroffen und niemals etwas zweifelhaftes gemacht haben oder gierig waren, lügen. Ich meine, dass jeder – speziell in der Musikindustrie – auf den großen Erfolg hofft und dadurch auch manchmal einen Pak mit dem Teufel schließt –und wenn es auch nur ganz kurz ist. „Greed“ ist ein aggressiver Song und ich denke, dass ich die besten Song schreibe, wenn ich wütend bin.“

Offizielles Video zur neuen Single Greed:

Als eine der besten Rock-Stimmen aller Zeiten blickt Ann Wilson mit ihrer Band Heart auf 8-faches Platin zurück und verkaufte mehr 35 Millionen Alben, Wegbereiter der Rock and Roll Hall Of Fame, seit der Gründung 1973. Während ihrer Dekaden-langen Karriere hatte Wilson alles: eine Achterbahn von Ruhm, Geld und Verrücktheit und sie hat nicht nur die guten sondern auch die harten Seiten des Geschäftes kennenlernen müssen. Im Sommer 2020 traf sie den legendären Künstler-Anwalt Brian Rohan, der letztendlich der Katalysator für die Enstehung von Fierce Bliss war.

“Brian hat mir Leute empfohlen, die wiederum Leute in Nashville kannten und so traf ich Tom Bukovac und Tony Lucido bei den Muscle Shoals Sound Studio Sessions. Ich traf sie dort zum ersten Mal und sie haben mich sofort inspiriert. Es war, als ob ein großes Tor geöffnet wurde.”

“Eigentlich wollte ich nur rein paar Songs aufnehmen und schauen, wie es wird, aber es kam anders. Im Sound Stage in Nashville kam Kenny Wayne Shepherd dazu und spielte bei einigen Songs. Er war ein komplett anderer Einfluss. Er spielte sich den Hintern ab und zusammen mit den Gospel Singern vereinte sich alles und das ganze Projekt wuchs” und Wilson fährt fort: “ich kannte Warren Haynes von Gov’t Mule schon eine ganze Weile. Wir haben einige Songs zusammen geschrieben und die haben die Platte abgerundet. Und plötzlich war da ein Album mit Songs, die ich unglaublich mochte.“

Fierce Bliss ist ein klassischer Rockhappen mit den besten Zutaten, reich und gleichzeitig leicht und belebend, was es dir ermöglicht, in zeitlose Nostalgie einzutauchen. 11 perfekt ausgewogene und ausgewählte Songs bestehend aus Eigenkompositionen aber auch Coversongs. A Moment in Heaven ist für jeden, der schon mal im glänzenden Licht gestanden hat bevor das Spotlight dann abrupt auf jemanden anderen gerichtet wurde. Spiritualität kommt bei Black Wing und Angel’s Blues zum Tragen; Seele und Ethos inklusive. Wilson haucht Queens Love Of My Life und Robin Trower’s Bridge of Sighs neues Leben ein und es kann durchaus mit dem Original standhalten.

Der berühmte Fantasy Künstler Roger Dean zeichnet für das Artwork verantwortlich, bekannt geworden ist er durch das Sleeve-Artwork der Band Yes.

Wilson wird demnächst mit ihrer neuen Band auf Tour gehen. Mit allem scheint es, dass Ann Wilson sich super wohl in ihrer Haut fühlt – mit der neuen Band und auf jeden Fall mit Fierce Bliss. “Ich denke, jemand, der durch so viele Höhen und Tiefen gegangen ist, sollte seine Erfahrungen mit den Fans teilen. Ich habe von so vielen jüngeren Bands und auch Fans dankbar gehört, wie toll sie es finden, dass ich immer noch da bin, aufrecht stehe und alles mit meiner eigenen Würde durchlebt habe“.

Fierce Bliss pre-order : CD Casebound Book (deluxe package), Vinyl und Digital here

Fierce Bliss Track Listing:

Greed Black Wing Bridge Of Sighs Fighten For Life Love Of My Life (feat. Vince Gill) Missionary Man Gladiator Forget Her A Moment In Heaven Angel’s Blues* As The World Turns

*Available on CD and digital formats only

Ann Wilson – Gesang

Tom Bukovac – Gitarre

Tony Lucido – Bass

Sean T Lane – Drums, Percussion & Bike

Gordon Mote – Keyboards

Tim Lauer – Keyboards