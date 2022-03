Heavysaurus: einzigartige Dino-Metalband bietet Live-Spaß für Klein & Groß

Endlich geht es los! Die Retter Der Welt Tour von Heavysaurus startet am 03.04.2022 in der Posthalle, Würzburg! Hier können Kinder und Eltern die fünf Metal-Dinos in einer spektakulären Bühnenshow mit viel Witz und voller Live-Action hautnah miterleben.

Das dazugehörige Album Retter Der Welt bietet kleinen Metal- und Dino-Fans zwischen drei und elf Jahren ein breites Portfolio an kindgerechten Liedern. Insgesamt 16 Songs, darunter zwei Bonustracks und zwei Featurings, u.a. mit mit Rocklegende Doro Pesch, machen das zweite Album zu einem vielfältigen Highlight für Groß und Klein. Das beweist die Band nun auch live auf der gleichnamigen Tour, die 31 Städte umfasst!

Zwei der neuen Lieder bieten coole Texte, kombiniert mit bekannten Melodien. Denn Dinos Wollʼn Euch Tanzen Sehn“ ist eine Adaption des Rockklassikers Rock You Like A Hurricane (Scorpions) und Stark Wie Ein Tiger eine Version von Eye Of The Tiger (Survivor). Auch Songs wie Dino-Disco und Ufowerkstatt sind genau das Richtige für kleine Rocker und laden dazu ein, die Musik zu genießen und ausgelassen zu tanzen.

Kids und Heavy Metal, passt das?! Die Antwort: Und wie! Zumal, wenn dazu noch tolle Dinos im Spiel sind! So wie bei Heavysaurus , der weltweit einzigen Dino-Band, die ab dem 03.04.2022 wieder kindgerecht durch Deutschland tourt – und dabei auch rockafinen Eltern und Großeltern jede Menge Spaß bereitet.

Live zu erleben von April bis Oktober in über 20 deutschen Städten. Das Konzept: 5 Dinos spielen live kindgerechten Rock und Metal

Dauer der Show: 1 Stunde

Tickets: ab € 19,70