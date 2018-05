“Nicht noch ein Live-Album!“

Artist: Anthrax

Herkunft: USA

Album: Kings Among Scotland

Spiellänge: 2:03:15 Stunden

Genre: Thrash Metal

Release: 27.04.2018

Label: Nuclear Blast Records

Link: http://www.anthrax.com

Bandmitglieder:

Gesang – Joey Belladonna

Gitarre – Scott Ian

Gitarre – Jonathan Donais

Bassgitarre, Backgroundgesang – Frank Bello

Schlagzeug – Charlie Benante

Tracklist:

1. Intro

2. A.I.R.

3. Madhouse

4. Evil Twin

5. Medusa

6. Blood Eagle Wings

7. Fight ‚Em ‚Til You Can’t

8. Be All, End All

9. Breathing Lightning

10. Among The Living

11. Caught In A Mosh

12. One World

13. I Am The Law

14. A Skeleton In THe CLoset

15. N.F.L.

16. A.D.I. / Horror Of It All

17. Indians

18. Imitation Of Life

19. Antisocial

Höh, das ist doch im Prinzip Among The Living plus einige gute Fanwünsche auf dem neuen Anthrax-Album Kings Among Scotland? Gesagt, geprüft, tatsächlich! Anthrax feiern, ähnlich wie andere große Band selbiger Spielcoleur, ihren 87er Klassiker im 30jährigen Jubiläum. Dass die Stimmung bereits nach Madhouse am Brodeln ist, zeigt eindeutig, dass die Fans nach wie vor mit der Band unterwegs sind, auch wenn Joey Belladonna, der immer für einige Quengeleien im Bandgefüge gut ist, recht verzweifelt die hohen Shouts angeht (besonders Blood Eagle Wings tut richtig weh im Ohr), ansonsten aber nach wie vor ein akzeptables Thrashorgan besitzt. Folgende Medusa, Blood Eagle Wings, Fight ‚Em ‚Til You Can’t, Be All, End All und Breathing Lightning dienen sozusagen als Auftakt zum Anthrax-Standard Among The Living, das quasi das Master Of Puppets der vielleicht etwas kleineren Thrashcousins darstellt und meiner Meinung nach nicht mehr vorgestellt werden muss, da dies Metalpflichtwissen ist, so einfach ist das. Wer kennt nicht Caught In A Mosh, Indians, I Am The Law oder Antisocial? Dummerweise werden Songs wie das göttliche Safe Home ausgeklammert, was ich persönlich recht schade finde, da dieser doch ein ziemliches Pfund auf z.B. We´ve Come For You All der Jon Bush Ära darstellt. Na ja, die Gesangsquerulanten konnten sich ja bisher noch nie gut riechen, warum sollte sich da was geändert haben? Erwähnenswert sei an dieser Stelle noch das prächtige Cover, welches mit dem Signature Pink der Band und als Kiss-Tribute durchaus zu beeindrucken weiß, hier hat sich die Band richtig Mühe gegeben und bietet den Käufern, neben der ziemlich amtlichen Spielzeit, auch noch ein stimmiges Cover.

Anthrax - Kings Among Scotland Fazit: Geht es nur mir so, oder hat man das Gefühl, dass es Anthrax etwas übertreiben mit Live-Alben? Ich persönlich hätte keinen Joey Belladonna am Mikro gebraucht, zumal dieser auf dem aktuellen Album eine weniger starke Figur als beispielsweise auf dem Big 4 Album macht. Gut, dass eine Band ihr Album feiert und seit 30 Jahren im Metalzirkus präsent ist, ist sicherlich nicht alltäglich, braucht es aber deshalb unbedingt ein Live- Album?



Anspieltipps: Madhouse, Indians, Caught In A Mosh, I Am The Law, Antisocial Dominik B. 6.5 2018-05-10 6.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

