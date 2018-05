Kanadas beliebtester Rock-Export, Billy Talent, haben die Gründung des Billy Talent Charity Trust bekannt gegeben. Die wohltätige Stiftung wird geleitet von Band-Drummer Aaron Solowoniuk.

„Seit unserem Start vor 25 Jahren war es unserer Band stets wichtig, etwas zurückzugeben“, sagt Solowoniuk über die wohltätige Stiftung. „Die Gründung von BTCT gibt uns die Möglichkeit, eine Vielzahl von Organisationen zu unterstützen, an deren Werte wir glauben. Ich lebe nun seit über 20 Jahren mit MS und habe erlebt, welch große Wirkkraft die MS Society Of Canada hat. Ich freue mich bekannt geben zu können, dass sie die Mittel für unser erstes Projekt als BTCT erhalten.“

Für die Einführung von BTCT hat sich die Band mit Funding Innovation zusammengetan, um eine einmalige Sammlerplakette zu erschaffen. Die Plakette enthält ein Gold-Album mit dem offiziellen Artwork der Singles, Studio- und Live-Alben von Billy Talent, außerdem ein Limited-Edition-Foto von der Band von Dustin Rabin. Darüber hinaus werden die Plaketten von jedem Bandmitglied in Gold unterschrieben.

Die Plaketten werden nur zwei Wochen lang im Verkauf sein, zum Preis von 229 € unter billytalentplaques.com. Sämtliche Erlöse dieser Plaketten kommen der MS Society Of Canada zugute. Weitere Informationen zum Billy Talent Charity Trust finden sich unter billytalentcharitytrust.com.

Billy Talent werden außerdem mit dem Legends Of Live Special Achievement Award geehrt, präsentiert von der Canadian Music Week. Ins Leben gerufen von der Canadian Music Week in Partnerschaft mit dem International Festival Network (IFN) und Music Canada Live, dem Berufsverband für den Livemusik-Sektor, sind die Live Music Industry Awards ein Highlight des Live Music Summits der CMW, die heute in Toronto beginnt und bis zum 13. Mai läuft.

In den Jahren seit ihrer Gründung haben Billy Talent international fast drei Millionen Alben verkauft, davon allein über eine Million in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihre ersten drei Alben Billy Talent I – III haben in Deutschland allesamt Platin-Status, Billy Talent II sogar Doppel-Platin, dazu kommt Gold-Status für Dead Silence (2012). Mit dem letzten Album Afraid Of Heights (2016) eroberte die Band einmal mehr Platz 1 in Deutschland, womit sie ihre Erfolgsbilanz hierzulande auf insgesamt drei #1-Alben und ein #2-Album ausbauten. Auf das Konto von Billy Talent gehen u.a. zwei ECHOs sowie sieben Juno Awards in ihrer Heimat Kanada (bei insgesamt 23 Nominierungen, darunter drei für das letzte Album Afraid Of Heights – Group Of The Year, Rock Album Of The Year und Ian D’Sa als Producer Of The Year). Außerdem waren sie für nicht weniger als 32 MMVA Awards (MuchMusic Video Awards) nominiert, von denen sie 10 gewannen.

Funding Innovation ist ein Unternehmen, das die Gesellschaft positiv beeinflussen möchte. Die Funding Innovation Art and Music-Print-Programme haben Wohltätigkeitsorganisationen auf völlig neue Weisen signifikante Fundraising-Erlöse ermöglicht. Unsere Mission ist es, einen nachhaltigen Finanzierungsvorteil für wohltätige Organisationen zu erschaffen, die sich den größten Herausforderungen unserer Zeit verschrieben haben. Wir wollen das Geben zu einem bereichernden Erlebnis sowohl für den Spender als auch für die Charity-Organisation machen, zu der sie beitragen. Sie können uns bei Facebook liken oder bei Twitter oder Instagram folgen.

