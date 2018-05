Count Raven: Metal Blade veröffentlichen die Klassiker ‚High on Infinity‘ und ‚Messiah of Confusion‘ am 15. Juni auf Vinyl

Nach dem erfolgreichen Launch der ersten beiden Count Raven Vinyle Destruction Of The Void und Storm Warning, ist es an der Zeit, mit der Re-Issue Serie fortzufahren. Entsprechend sind am 15. Juni die nächsten beiden Alben, High On Infinity und Messiah Of Confusion, dran!

Beide Alben sind zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl erhältlich und wurden von Patrick W. Engel für die bestmögliche Soundqualität remastered! Beide Alben enthalten Bonustracks (von den CD Re-Issues) sowie Poster.

Count Raven haben sich 1989 gegründet und sich in der weltweiten Heavy Metal Szene schnell als einzigartige Band etabliert, die Traurigkeit und Tiefe in höchste emotionale und schwere Songs bündeln konnte.

Count Raven – High On Infinity Gatefold-2-LP re-issue:

• 180g black vinyl

• red orange vinyl (EU exclusive – ltd. 500)

• yellow ochre marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• marigold marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• amber marbled vinyl (US exclusive – ltd. 200)

Count Raven – Messiah Of Confusion Gatefold-2-LP re-issue:

• 180g black vinyl

• pale violet red marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 500)

• soft lilac vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• pastel apricot marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• wine-red marbled vinyl (US exclusive – ltd. 200)

Bestellt jetzt eure Kopien bei EMP oder unserem ebay-store!

Beide Alben sind ab sofort auch auf allen digitalen Plattformen verfügbar!

https://www.facebook.com/countravendoom

http://www.metalblade.com/countraven

Kommentare

