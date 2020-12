Bad Religion: feiern 40-jähriges Band-Jubiläum mit einer vierteiligen Livestream Reihe

Die Punkrock-Ikonen Bad Religion feiern ihr 40-jähriges Bandjubiläum, unter dem Titel Decades, mit einem vierteiligen im The Roxy Theatre (Hollywood) aufgenommenen Live-Event.

Den Start machen am 12.12. um 23.00 Uhr die 80er-Jahre, mit Songs aus den Alben How Could Hell Be Any Worse, Suffer und No Control.

Neben einer Live-Performance wird die Band Anekdoten aus dem jeweiligen Jahrzehnt zum Besten geben.

Decades Episoden Time-Table – jeweils um 23.00 Uhr

December 12th: Bad Religion, the ’80s

December 19th : Bad Religion, the ’90s

December 26th: Bad Religion, the ’00s

January 2nd: Bad Religion, the ’10s

4 Decades 4 Episodes $40 bucks