Bandbond: Metal-App weltweit mehr als 20.000 Downloads

Bandbond vermeldet über 20.000 neue Downloads im ersten Monat seit dem Launch. Beeindruckend ist die Liste der Länder, aus denen Fans die App auf ihre Smartphones geladen haben:

USA, Germany, Sweden, UK, Finland, Canada, Netherlands, France, Italy, Portugal, Spain, Greece, Switzerland, Australia, Mexico, Norway, Chile, Austria, Belgium, Hungary, Denmark, Brazil, Russia, Romania, Colombia, Poland, Ireland, Japan, Slovenia, India, Estonia, Argentina, Croatia, Algeria, Ukraine, South Africa, Iraq, Sudan, Slovakia, Turkey, Czech Republic, New Zealand, Israel, Ecuador, Bolivia, Iran, Iceland, Indonesia, United Arab Emirates, Hong Kong, Venezuela, Costa Rica, Singapore, Serbia, Bangladesh, Malta, Laos, Luxembourg, Bulgaria, Latvia, Peru, Malaysia, Morocco, Paraguay, Pakistan, Lithuania, Honduras, China, Belarus, Lebanon, Andorra, Egypt, Angola, Philippines, Puerto Rico, Democratic Republic of the Congo, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Seychelles, Cyprus, Somalia, Dominican Republic, Uruguay, Guatemala, Haiti, Mozambique, Qatar, Syria, Thailand, Tunisia, Trinidad and Tobago, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Saudi Arabia, Mauritania, Libya, Mali, Senegal, Chad, Taiwan, Vietnam, Albania, Armenia, Jordan, Niger, Comoros, South Korea, El Salvador, Togo, Barbados, Guernsey, Guinea, Cambodia, Kazakhstan, Liberia, Macedonia, Mauritius, Nicaragua, Azerbaijan, Benin, Kuwait, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Panama, Tajikistan, Uzbekistan, Aruba, Cuba, Ethiopia, Guinea-Bissau, Moldova, Turkmenistan, Burkina Faso, Burundi, Belize, Jersey, Kenya, Oman, Palestinian Territory, East Timor, Bahrain, Faroe Islands, Montenegro, Macao, Maldives, New Caledonia, Papua New Guinea, Tanzania, Uganda, Kosovo

Ein weiterer Beweis dafür, wie global Metal ist!

Und ab sofort gibt es eine wichtige News, auf die schon einige gewartet haben.

Es gibt jetzt „Varified“ und „Mirrored“ Bands in der App. „Varified“ Bands und ihre Beiträge sind mit einem kleinen Haken versehen, da sie mit Bandbond zusammenarbeiten und ihre Posts in der App selber verwalten können. „Mirrored“ Bands sind alle anderen, und deren Beiträge werden von den anderen Plattformen in die Bandbond App gespiegelt.

Dadurch gab es in den letzten Tagen über 100 neue Bands und es kommen permanent neue dazu.

