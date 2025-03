Behemoth: veröffentlichen Video zur neuen Single „The Shadow Elite“

Nach der Ankündigung ihres neuen Albums The Shit Ov God haben Behemoth ihre neueste Single The Shadow Elite zusammen mit einem fesselnden Musikvideo herausgebracht.

Exklusiv für geladene Gäste versammelten sich die Legionäre der Band an einem geheimen Ort für eine rohe, ursprüngliche Live-Performance. Gebrandmarkt und tätowiert mit den Siegeln von Behemoth, bilden die treuesten Fans der Band, bekannt als The Shadow Elite, eine chaotische Szene, während die Band in einem Käfig auftritt.

Anlässlich des Aschermittwochs in echter Behemoth-Manier, kanalisiert The Shadow Elite ihre frühen Wurzeln mit unerbittlichen Blast Beats und sengenden Tremolo-Riffs, ein wildes Zeugnis ihres charakteristischen Sounds.

Nergal kommentiert:

„The Shadow Elite ist die zweite Single und der Eröffnungstrack aus unserem dreizehnten Album The Shit Ov God. Eine rohe, energiegeladene Hymne mit einem unerbittlichen Drive – ein Banger für die Bühne! Textlich ist es ein Ruf zu den Waffen – ein furchtloser Schlachtruf an Ausgestoßene, Anarchisten und Freigeister, sich zu erheben. Wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden. Es geht darum, sich zu vereinen und den Mut aufzubringen, das Feuer der Freiheit, das in uns brennt, zu umarmen und zu verstärken!“

Vergesst nicht, Behemoth live auf ihrer Unholy Trinity Headline-Tour mit Satyricon und Rotting Christ zu erleben. Alle Termine und Ticketinfos findet ihr unten.

The Unholy Trinity Tour 2025

+ Satyricon

+ Rotting Christ

04-April – AT – Vienna, Gasometer – wenige Tickets übrig!

05-April – DE – Munich, Zenith

06-April – DE – Berlin, Columbiahalle

08-April – CH – Zurich, Halle 622

11-April – FR – Paris, Olympia – Ausverkauft!

12-April – UK – London, O2 Brixton Academy

13-April – NL – Tilburg, 013 Poppodium – wenige Tickets übrig!

15-April – DE – Cologne, E-Werk – wenige Tickets übrig!

16-April – DE – Wiesbaden, Schlachthof

18-April – SE – Stockholm, B-K

20-April – NO – Oslo, Inferno Metal Festival *Behemoth only*

22-April – FI – Helsinki, Ice Hall

23-April – LV – Riga, Palladium -Wenige Tickets übrig!

25-April – PL – Wrocław, Hala Stulecia – Wenige Tickets übrig!

26-April – DE – Lichtenfels, Ragnaroek Festival *Behemoth only*

27-April – CZ – Prague, O2 Universum

Tickets gibt es unter: www.behemoth.pl