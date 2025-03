Thulcandra: kündigen „Hail The Abyss“ Asien-Tournee an

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums Hail The Abyss (2023), gefolgt von ihrem allerersten Live-Album Live Demise, das im Dezember 2024 über ihren Labelpartner Napalm Records veröffentlicht wurde, haben die Blackened-Death-Metal-Frontmänner Thulcandra eine Reihe von Headliner-Terminen in Asien angekündigt! Den Anfang macht am 3. Juli Tokio, Japan, und Band-Mastermind Steffen Kummerer kommentiert:

„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, unsere allererste Asien-Tournee im Juli 2025 anzukündigen. Für alle unsere treuen Fans seit dem ersten Tag haben wir eine Setlist vorbereitet, die alle fünf Alben der Band abdeckt und alle alten und neuen Fans erfreut.“

Darüber hinaus haben Thulcandra kürzlich ihre allerersten Live-Auftritte in Mexiko sowie ausgewählte europäische Festival-Shows angekündigt, die dieses Jahr stattfinden werden. Ticketinformationen findet ihr unter https://www.thetruethulcandra.com/tour/!

Thulcandras Aufstieg begann, als die vierköpfige Band 2010 ihr Debütalbum Fallen Angel’s Dominion auf die Welt losließ. Gefolgt von ihrem 2011er Meisterwerk Under A Frozen Sun, enthält das neueste Werk der Band, Live Demise, brutale Klassiker von beiden Alben, wie Black Flags Of Hate, In Blood And Fire und The Spirit Of The Night, die die Stimmung und die Hochspannungsenergie des Publikums und der Band bei einer Hometown-Show in München im Jahr 2011 treffend einfangen. Kracher wie Night Eternal und Fallen Angel’s Dominion zeigen die rohen und intensiven Auftritte der Band in ihren Anfangstagen und beweisen, dass Thulcandra schnell zu einer der führenden Bands ihres Genres aufgestiegen sind!

Aufgrund der Pandemie, auf die 2023 das vielbeachtete Studioalbum Hail The Abyss folgte, konnte Live Demise nicht wie ursprünglich geplant zum 20-jährigen Jubiläum von Thulcandra veröffentlicht werden. Jetzt, mit Mixing und Mastering von Dan Swanö (Katatonia, Edge Of Sanity, Dissection) und einem von Herbert Lochner gestalteten Cover-Artwork, ist diese ganz besondere Veröffentlichung in streng limitierter Auflage exklusiv über Napalm Records und bei den kommenden Live-Shows von Thulcandra erhältlich!

Thulcandra Live:

Hail The Mexican Abyss 2025

03/27 MX – MexicoCity – HDX Circus Bar

03/28 MX – Morelia – Foro Kova

03/29 MX – Guadalajara – Anexo Independencia

03/30 MX – Monterrey – La Tumba

Hail The Abyss EU Festivals 2025

06/12 DE – Iron Fest 2025

06/14 DE – Underground Deathfest 2025

Hail The Abyss 2025

07/03 JP – Tokyo – Holiday Shinjuku

07/04 JP – Osaka – Rudio

07/05 KR – Seoul – JS Art Hall

07/06 TW – Taipei – Jack Studio

07/08 TH – Bangkok – The Rock Pub

07/10 SG – Singapore – Phil’s Studio

07/12 ID – Madun – Rockamination Festival

07/13 ID – Jakarta – Metal Attack Festival