Betontod: veröffentlichen den Anti-Nazi Song „Hals-Maul-Arsch-Gesicht“

Heute Nacht um 24 Uhr feiert der neue Song Hals-Maul-Arsch-Gesicht von Betontod Premiere:

Betontod sagen zu Hals-Maul-Arsch-Gesicht ganz deutlich: „Es sind die Momente in denen Zeitzeugen aus den Lagern berichten, die uns auch nach all den Jahren noch die Tränen in die Augen treiben und wir es als Verpflichtung ansehen, es immer und immer wieder in die Welt hinauszuschreien, dass es so etwas nie wieder geben darf. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen gegen diese Nazis anzukämpfen und sich ihnen entgegenzustellen. Das mittlerweile wieder einige von denen in unseren Parlamenten sitzen lässt unseren Schrei nur noch lauter werden. Nie wieder Krieg, Nazis raus!“

