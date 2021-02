Blackbriar: stimmen mit neuer Single „The Séance“ auf ihr Debütalbum ein

„I am a liar by nature

The cause of shipwreck

Like the song of the sirens

Luring you to sin with my witchcraft“ – Blackbriar – The Cause Of Shipwreck

Fast zehn Jahre sind seit der Gründung von Blackbriar vergangen. Nachdem die niederländische Alternative Gothic Rock/Metal Band mit drei EPs und einer Tour mit Epica bereits einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, kündigt sie nun endlich ihr langerwartetes Debütalbum The Cause Of Shipwreck an. Das über Crowdfunding finanzierte Werk erscheint am Freitag, 23. April 2021.

Mit dem Video zur ersten Single The Séance stimmen Blackbriar ihre Fans bereits jetzt auf das Release ein:

Schlagzeuger René Boxem kommentiert: „The Cause Of Shipwreck besteht aus zehn Songs, die Geschichten über die Urkräfte der Natur, Fabelwesen, vergangene Zeiten, Geister, die gesehen werden wollen, und über Dunkelheit und Liebe erzählen. Mit diesem Debütalbum vertiefen wir unseren Sound sowohl musikalisch als auch thematisch und fügen ihm neue Dimensionen hinzu. Das Album ist zu einer echten Entdeckungsreise geworden. Dank der drei EPs, die wir zuvor veröffentlicht haben, wussten wir sehr genau, wie unser Debütalbum klingen würde.“

The Cause Of Shipwreck haben Blackbriar vergangenes Jahr gemeinsam mit dem renommierten Produzenten und Multiinstrumentalist Joost van den Broek (u.a. Epica, Ayreon, Powerwolf, Kovacs) in dessen Sandlane Recording Facilities aufgenommen. Finanziert wurde das Projekt über eine Crowdfunding Kampagne. Auf diese Weise behielt die Band die volle kreative Freiheit über den künstlerischen Prozess.

Boxem dazu: „Es war erstaunlich: Dank der Unterstützung unserer treuen Fans haben wir innerhalb eines Tages einen Zielbetrag von 25.000 € gesammelt. Der Zähler lief jedoch weiter und die Kampagne wurde mit einem Gesamtbetrag von nicht weniger als 70.000 € erfolgreich abgeschlossen. Dadurch konnten wir alles wieder in unseren eigenen Händen halten. Wir haben immer alles selbst gemacht: Management, Videos, Fotoshootings und Aufnahmen von EPs und Singles. Nur das Booking haben wir mittlerweile abgegeben – hierfür haben wir kürzlich einen Vertrag mit der renommierten und ehrgeizigen niederländischen Agentur Doomstar Bookings abgeschlossen.“

The Cause Of Shipwreck – Trackliste:

Confess Weakness And Lust Through The Crevice The Séance You’re Haunting Me Walking Over My Grave My Down-To-Earth Lover Selkie Deadly Diminuendo Lilith Be Gone

Über Blackbriar:

Blackbriar nehmen einen besonderen Platz in der niederländischen Musikszene ein und sind musikalisch und visuell ebenso einzigartig wie hartnäckig: orchestraler symphonischer Gothic Rock und verträumt-poppiger Metal, gekennzeichnet durch aufregende und überzeugende Kompositionen. Blackbriar paaren Düsteres und Melancholisches mit schneeweiß-blutroter romantischer Palette. Und dann ist da noch Frontfrau Zora Cock, die die Band mit ihrem bezaubernden Auftritt und vor allem mit ihrem fabelhaften, makellosen Gesang in ungeahnte Sphären hebt.

Seit 2012 arbeitet die Band ununterbrochen an ihrem musikalischen Oeuvre, das nun drei EPs enthält (Fractured Fairytales 2017, We’d Rather Burn 2018 und Our Mortal Remains 2019) sowie sechs Singles – darunter die heavy Debüt-Single Ready To Kill aus dem Mai 2014. Die international gefeierte Gruppe agiert völlig unabhängig und steht daher kompromisslos für die hohe Qualität ihrer Musik und grafischen Elemente ein. So konnte die Band über die Jahre hinweg sowohl in der Heimat als auch darüber hinaus eine hingebungsvolle Fanschar um sich sammeln. Statt überstürzt ein Debütalbum zu veröffentlichen, arbeiteten Blackbriar lieber Schritt für Schritt an ihrem Ruf und Namen – auch mithilfe geschmackvoller Musikvideos, mit denen sie inzwischen auf Youtube auf über 30 Millionen Aufrufe und über 186.000 Abonnenten kommen! 16,5 Millionen Views allein entfallen auf die Single Until Eternity. Über 12 Millionen Mal wurden Blackbriars Songs auf anderen Musikplattformen wie Spotify gestreamt.

Blackbriar sind:

Zora Cock – Gesang

– Gesang René Boxem – Schlagzeug

– Schlagzeug Bart Winters – Gitarre

– Gitarre Frank Akkerman – Bass

– Bass Robin Koezen – Gitarre

– Gitarre Ruben Wijga – Keyboards

Blackbriar – Diskografie:

Studioalben:

The Cause Of Shipwreck (23.04.2021; Debütalbum)

(23.04.2021; Debütalbum) EPs:

Fractured Fairytales (Mai 2017)

We’d Rather Burn (Oktober 2018)

Our Mortal Remains (Dezember 2019)

(Mai 2017) (Oktober 2018) (Dezember 2019) Singles:

Ready To Kill (April 2014)

Until Eternity (September 2015)

Preserved Roses (Mai 2017)

Until Eternity (Orchestral Version) (Dezember 2018)

Snow White And Rose Red (feat. Ulli Perhonen) (Mai 2019)

Mortal Remains (November 2019)

