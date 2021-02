Korpiklaani: veröffentlichen Drum-Playthrough-Video für Album-Opener „Verikoira“

Knappe drei Wochen nach der Veröffentlichung ihres 11. Studioalbums Jylhä zeigen die finnischen Folk-Metal-Superstars Korpiklaani, dass sie noch ein paar Asse im Ärmel haben, um ihre Fans in der Zeit ohne Live-Shows bei Laune zu halten.

Ab heute könnt ihr Drummer Samuli Mikkonen in einem unterhaltsamen Drum-Playthrough-Video mit mehreren Kamera-Perspektiven dabei zuschauen, wie er sich auf seinem Kit durch den Album-Opener Verikoira prügelt.

„Der Schreibprozess von Verikoira war recht ungewöhnlich. Samuli schrieb zuerst die Schlagzeug-Arrangements, und nachdem die Drums fertig aufgenommen waren, wurde von Jonne die restliche Musik dazu komponiert. Die Grundidee war, einen starken, vom Schlagzeug getragenen Album-Opener zu schreiben, so wie Judas Priest auf Painkiller. Und das ist daraus geworden“

Samulis Drum-Set-Up:

Pearl Masters Premium Maple Drums

# Arctic White with Golden Hardware

10” x 8” Rack Tom

12” x 8” Rack Tom

16” x 16” Floor Tom

18” x 16” Floor Tom

22” x 18” Bass Drum (2)

14” x 6,5” Reference Brass Snare Drum

Pearl Icon Rack

Pearl Demon Chain Double Pedal

Sabian Cymbals

10” HHX Evolution Splash

14” HHX Evolution Hats

14” HHX Groove Hats

17” AAX X-plosion Crash

18” HHX Evolution Ozone Crash

18” Prototype Crash

18” HHX Extreme Crash

19” HHX Extreme Crash

19” AA Holy China

20” HH Power Bell Ride

Vic Firth 5BN Drumsticks

Evans Drumheads

UV2 Coated on Toms

EQ3 Clear on Bass Drum

UV1 Coated on Gong Bass Drum

Genera HD Dry on Snare Drum

Korpiklaani Live 2021:

12 JUN – Z! Live Rock Fest , SP

, SP 13 JUN – Metal Frenz , DE

, DE 24 JUN – Nummirock , FI

, FI 03 JUL – Tuska, FI

FI 19 AUG – Rock Castle , CZ

, CZ 03 SEP – Telakka , Helsinki, FI

, Helsinki, FI 04 SEP – Laukaanhovi , Laukaa, FI

, Laukaa, FI 10 SEP – Tullikamari Klubi , Tampere, FI

, Tampere, FI 11 SEP – Möysän Musaklubi, Lahti, FI

Quelle: Nuclear Blast GmbH