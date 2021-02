Rock The Ring Festival: wird auf 2022 verschoben

Auch wenn die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, haben wir es alle irgendwie schon befürchtet und geahnt. Jetzt ist es traurige Tatsache, das Rock The Ring Festival 2021, welches vom 19. – 21. Juni am Autobahnkreisel in Betzholz bei Hinwil in der Schweiz hätte stattfinden sollen, ist erneut abgesagt und auf 2022 verschoben worden. Geplant waren unter anderem Airbourne, Foreigner, Roger Hodgson und Alan Parsons, wobei Roger Hodgson bereits im November darüber informierte, dass seine für 2021 geplante Tour aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden muss. Davon war auch der Auftritt bei Rock The Ring betroffen.

Roger Hodgson äußerte sich wie folgt: „Wie vielen von euch haben auch wir gehofft, dass Covid-19 bis heute besser unter Kontrolle gebracht wäre. Leider sehen wir vermehrt, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bis große Konzerte wieder sicher durchgeführt werden können. Darum müssen wir und unsere Veranstalter schweren Herzens die gesamte 2021-Tour absagen. Wir sind alle sehr enttäuscht, doch leider ist diese Entscheidung unumgänglich. Die Gesundheit aller steht an erster Stelle. Ich freue mich aber jetzt schon darüber, euch alle wieder zu sehen, wenn die Pandemie vorbei ist. Bleibt gesund und lasst uns alle gemeinsam anpacken, dass wir diese Zeit zusammen durchstehen. Much love ~ Roger💛“

Nun erfolgte die Absage für 2021, hier das Statement der Veranstalter: „Das Rock The Ring wird dieses Jahr nicht stattfinden können. Schweren Herzens müssen wir das Festival aufgrund der fehlenden Planungssicherheit für Großveranstaltungen auf Juni 2022 verschieben. ‼

Uns blutet das Herz, aber die Risiken in der aktuell unsicheren Lage sind leider zu groß. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit fürs Rock The Ring 2022.

Das Rock The Ring-Team dankt euch für euer Verständnis und eure Treue! Let’s rock 2022! 🎸🙏🏻„