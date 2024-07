Blacktoothed: veröffentlichen alternative Version von „Carried Away“

Die dynamische Rockband Blacktoothed hat gerade eine alternative Version ihrer Hit-Single Carried Away veröffentlicht, die für ihre Fans ein spannendes Update darstellt.

Die Band, die für ihren elektrisierenden Sound und ihre fesselnden Texte bekannt ist, hat den Song neu arrangiert, um ihm einen frischen, neuen Vibe zu verleihen. Die alternative Version verspricht eine straffere, ausgefeiltere Wiedergabe, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Mit dieser Veröffentlichung stellen Blacktoothed weiterhin ihre Vielseitigkeit und Kreativität unter Beweis und festigen ihren Platz in der modernen Rockszene. Hört euch die neue Version unbedingt auf euren bevorzugten Streaming-Plattformen an.

Carried Away (Alternative Version) hier streamen und anschauen:

Ab sofort erhältlich auf allen DSPs: https://arisingempire.com/carriedawayalt

Erlebt Blacktoothed live an den folgenden Terminen:

The Amity Affliction – Playing Let The Ocean Take Me in Full

Special Guests: Emmure, Blacktoothed

06.08. HU Budapest @ Akvarium

11.08. DE Leipzig @ Conne Island**

13.08. De Berlin @ SO36**

19.08. LUX Luxembourg @ Atelier

20.08. DE Cologne @ Essigfabrik

21.08. NL Tilburg @ 013

** ohne Emmure

Das aktuelle Album Juli entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzententeam von Sawdust Recordings (Christoph Wieczorek & Julian Breucker) und zeigt, dass Blacktoothed ihren Sound eingegrenzt und ihren musikalischen Stil gefunden haben. In den letzten Jahren haben Blacktoothed viel Live-Erfahrung gesammelt, indem sie die Bühne mit bekannten Bands wie Acres, Annisokay, Bad Omens, Hands Like Houses, Polaris, Thundermother und vielen anderen geteilt haben, sowie durch weitere Live-Highlights, darunter die Eröffnung des Impericon Festivals und viele andere Open-Air-Konzerte.

Mehr Infos zu Blacktoothed findet ihr hier:

Blacktoothed sind:

Hendrik | Gesang

Mathilde | Gitarre

David | Schlagzeug

Blacktoothed online:

https://www.instagram.com/blacktoothed

https://www.facebook.com/blacktoothed