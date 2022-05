blacktoothed: veröffentlichen neue Single/Video ‚Between You & The World‘ vom kommenden Album »Juli«

Das Lepiziger Rock-Outfit blacktoothed hat ihr neues Album Juli angekündigt, dass am 29. Juli erscheinen wird und veröffentlicht ihren träumerischen und beflügelnden neuen Song Between You & The World.

Mit seinem geradlinigen Charakter, ruhigen Strophen und dem hereinbrechenden, energetischen Refrain und schreiendem Gitarrensolo, erfüllt Between You & The World eigentlich alle Kriterien einer klassischen Rockballade, wären da nicht die Texte, die statt der üblichen Liebesgeschichte sich mit den Sorgen und Ängsten der heutigen Gesellschaft auseinandersetzen. „Der Song hat eine tolle Geschichte, da er unser geliebtes 5-Minuten-Gitarrensolo enthält“, erklärt Hendrik, „Der Song wurde im Studio wirklich herumgewirbelt und hatte ursprünglich kein Solo, aber dann brauchten wir eines und Matti musste vor Ort ein Solo schreiben. Sie hat fünf Minuten gebraucht.“

Schaut euch Between You & The World jetzt an:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: