Blacktoothed: veröffentlichen neue Single/Video ‚So Real‘ vom kommenden Album »Juli«

Das Leipziger Rock-Outfit Blacktoothed hat sein neues Album Juli angekündigt, dass am 29. Juli erscheinen wird und veröffentlicht seinen nächsten Hit So Real.

So Real ist ein klassischer Blacktoothed Ohrwurm. Ein gitarrenbasierter, verspielter Track mit sehr persönlichen, emotionalen Lyrics. Besonders die eingängige Chorus-Hook, die den bluesigen Vers kontrastiert, zeigt, dass „selbst Triolen-Parts verdammt gut im Kopf bleiben können“, stellt Drummer David fest.

„Außerdem hat sich dieser Song während des Schreibprozesses stark verändert, was ihn für uns zu etwas ganz Besonderem macht, da jedes kleine Detail im Song gelandet ist, weil wir ihn aus allen Möglichkeiten ausgewählt haben, die wir hatten“, fügt Hendrik hinzu.

Schaut euch So Real jetzt an:

Das neuste Werk Juli entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzententeam von Sawdust Recordings (Christoph Wieczorek & Julian Breucker) und zeigt, dass Blacktoothed ihren Sound verfeinert und musikalischen Stil gefunden haben. „Die Aufnahme von Juli war eine lustige „three-way“ Erfahrung, die drei verschiedene Aufnahmesessions im Laufe von zwei Jahren beinhaltete, Wechsel von Bandmitglieder nach sich zog und endlich den Fluss in unseren Songwriting-Prozess brachte und das natürlich mit jeder Menge schlechter Witze und Essen mit unserem Produzententeam (Prost!) – um es zusammenzufassen, vielleicht wissen wir endlich, was wir musikalisch machen“, beschreiben David, Matti & Hendrik ihre Aufnahmeerfahrung.

„Mit Juli geht es uns vor allem darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir viel Potenzial in uns tragen, das Leben unserer Lieben zum Schlechteren zu verändern, aber gleichzeitig zu erkennen, wie wir diesen vielleicht helfen können.“

Juli ist gekennzeichnet durch ihre einzigartige Kombination aus solidem Rock-Sound mit viel filigraner Gitarrenarbeit, eingängigen Pop-Hooks, gespickt mit einem Hauch 80er-Jahre-Vibe.

Blacktoothed zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihren Songs eine breite Palette von Stilelementen aus verschiedenen Genres verwenden und kombinieren.

So treffen Shred-Gitarrensoli der 80er auf moderne, geradlinige Rockrhythmen und Gesangsmelodien, die von Powerballaden bis hin zu Pop-Chart-Hooks alles abdecken können.

Juli Tracklist:

01. If You Wanna Say So

02. Saviour

03. So Real

04. Tidal Wave

05. You Never Know

06. Between You & The World

07. Pulse

08. Body Bag

09. Seasons

10. Juli

Weitere Informationen zu Blacktoothed könnt ihr hier nachlesen: