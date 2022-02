Blacktoothed: veröffentlichen Single / Video ‚You Never Know‘

Willkommen in der Familie!

Die Leipziger Rockband Blacktoothed blickt auf ihre lange Geschichte als Band zurück und feiert mit ihrem kommenden Material einen Neuanfang inklusive Namensänderung.

Frühere Veröffentlichungen wie Seeker offenbarten die Band als vielversprechenden Newcomer, gekennzeichnet durch ihre einzigartige Kombination aus solidem Rock-Sound mit viel filigraner Gitarrenarbeit, eingängigen Pop-Hooks, gespickt mit einem Hauch 80er-Jahre-Vibe.

Blacktoothed zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihren Songs eine breite Palette von Stilelementen aus verschiedenen Genres verwenden und kombinieren.

So treffen Shred-Gitarrensoli der 80er auf moderne, geradlinige Rockrhythmen und Gesangsmelodien, die von Powerballaden bis hin zu Pop-Chart-Hooks alles abdecken können.

Schaut euch die Debütsingle über Arising Empire jetzt auf unserem Youtube Channel an!

You Never Know wurde vom Annisokay-Gitarristen Cristoph Wieczorek und Julian Breucker im berühmten Sawdust Recordings-Studio produziert und kommt mit geradlinigen Rock-Riffs, die auf subtile, atmosphärische Synth-Melodien und schwere Gitarrenmelodien treffen. Die insgesamt tragische Stimmung spiegelt sich auch stark in den Texten wider. „You Never Know erzählt gewissermaßen die Story des kommenden Materials, eine Geschichte der Selbstreflexion über die Beteiligung der eigenen Handlungen und wie sie, unbewusst ausgeführt, zum Elend anderer beitragen können“, erklärt Gitarristin Mathilde.

Doch trotz der immer sehr inspirierenden und motivierenden Zeit während des Songwriting- und Aufnahmeprozesses sehnt sich die Band auch danach, wieder in vollen Clubs auf der Bühne zu stehen, sobald es die aktuelle Pandemie-Situation zulässt. In den letzten Jahren haben Blacktoothed viel Live-Erfahrung gesammelt, indem sie Bühnen mit bekannten Bands wie Acres, Annisokay, Bad Omens, Hands Like Houses, Polaris, Thundermother und vielen mehr teilten, sowie durch andere Live-Highlights, darunter die Eröffnung des Impericon Festival und vieler weiterer Open-Air-Konzerte.

„Wir freuen uns sehr über unseren nächsten großen Schritt in Zusammenarbeit mit der Familie Arising Empire und blicken voller Vorfreude nach vorne!“

Blacktoothed sind:

Hendrik – Gesang

Mathilde – Gitarre

Steven – Bass

David – Schlagzeug

Folgt der Band auf ihren Socials:

https://www.instagram.com/blacktoothed

https://www.facebook.com/blacktoothed