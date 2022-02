Matt Pike: veröffentlicht heute sein neues Video „Land“ zusammen mit Mastodon’s Brent Hinds

High On Fires Matt Pike veröffentlichte heute sein neues Video zum Song Land, den er als „völlig anders, wie ein alter Bluessong“ beschreibt. Sowohl im Track als auch im Clip unterstützt ihn sein langjähriger Freund Brent Hinds von Mastodon.

„Land wurde geschrieben, nachdem ich gerade von einer Tournee nach Hause gekommen war. Es ist wie ein alter Bluessong. Ich habe mir das so vorgestellt, als ob ein Haufen alter Leute in einer U-Bahn ein Doo-Wop-Ding machen würde“, erzählt Pike. „Es fühlt sich an wie ein Two-Step, zu dem meine Mutter immer getanzt hat, wie ein Country-Western. Es geht um Depressionen und ein hartes Leben. Später habe ich den Song für Brent Hinds von Mastodon gespielt, der nach Portland gekommen war, um mit mir zu jammen, und er legte dieses rauchige Billy–Gibbons-Solo hin! Ich spielte ein Solo und dann spielte er sein Solo und ich sagte: „Du bist ein Arsch“ (lacht). Der Bassist von Brents anderer Band West End Motel, Steve McPeeks, spielte einen Stehbass – sowohl gezupft als auch mit dem Bogen – und das hat dem Song wirklich Tiefe verliehen. Ich habe noch nie einen Song wie diesen geschrieben und aufgenommen und ihn so cool gemacht, wie er ist. Es ist völlig anders.“

„Ich habe eine Psychedelic-Rock-Platte gemacht, die den Fans von Sleep und High On Fire gefallen würde“, fährt Pike fort. „Und wenn man kein Sleep– oder High On Fire-Fan ist, könnte es einem vielleicht auch gefallen. Ich denke auf jeden Fall, dass es interessant ist; es hat D-Beat Punk, Two-Step. Es hat alles und es funktioniert trotzdem zusammen, es klingt nicht seltsam. Es ist einfach eine abgefahrene Psychedelic-Rock-Platte.“

