Matt Pike – Pike Vs The Automaton

Am 18.02.2022 hat Matt Pike sein Solo-Debütalbum Pike Vs The Automaton mit zehn Songs und über einer Stunde Spielzeit veröffentlicht. Der markante Musiker wurde vor allem durch seine Aktivität bei Sleep und High On Fire bekannt. In diesem Jahr geht der 49 Jahre alte Musiker, der in wenigen Tagen seinen runden Geburtstag feiert, seinen eigenen Weg, um den Hardrock mit feinen Doom Pikes und Stoner Rock zu bereichern. Hinter ihm steht nicht nur das Label MNRK Heavy, sondern auch Lord-Dying Schlagzeuger Jon Reid, der ihn tatkräftig unterstützt. Weitere Gäste supporten das Projekt, darunter Alyssa Maucere-Pike, Brent Hinds und Todd Burdette. Aufgenommen wurden die Tracks von Billy Anderson, mit dem Matt in der Vergangenheit immer wieder gerne zusammengearbeitet hat. Kommen wir endlich auf Pike Vs The Automaton zu sprechen. Gewaltig stürmt Matt auf die Bildfläche, der Ritt durch unebene Sludge Landschaften beginnt. Wie beim Opener Abusive bevorzugt der kreative Kopf Stücke, die in ihrer Entfaltung frei von zeitlichen Einschränkungen agieren dürfen. Throat Cobra und der Startschuss kommen auf jeweils fünf Minuten, während Trapped In A Midcave, Apollyon und Leaving The Wars Of Woe über acht Minuten die Ketten kreisen lassen. Die Vocals würgt Matt Pike gallig in die Aufnahme, dadurch entsteht ein widerwärtiger Zusammenschluss aus Hardrock Melodien und Punk Attitüde. Durch den höllischen Einschlag, der kaum vom Start bis zum Ende korrigiert wird, ergießt die Platte einen schwarzen Strahl aus einem Fluss, der das Gehör des Konsumenten trifft. Wirkliche Höhepunkte kann man nicht heraushören, dafür läuft die Scheibe wie aus einem Ei gepellt auf dem Plattenteller. Wie in Trance agieren die Künstler. Jam Session ähnlich zocken sie die basslastigen Passagen, die kein Ende nehmen. Mit einem amerikanischen Flair rumpelt Trapped In A Midcave durch den kalten Wüstenabend, wirbelt vorsichtig Staub auf, der durch Epoxia über die karge Steppe getragen wird und das verbrannte Land erreicht. Land dringt in langsame Doom Rock Gerüste und zieht Grenzen zu den andern Nummern auf. Fans von Sleep und High On Fire kommen dabei meist auf ihre Kosten. Wer Matt Pike von den Lippen liest, hat mit Pike Vs The Automaton eine weitere Möglichkeit dazugewonnen.

