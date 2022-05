Feaces Christ – Gimme Morgue!

Nach zwei Demos legten Feaces Christ im März ihr Death Metal Debüt Gimme Morgue! auf den Tresen. Mit Unterstützung von FDA Records zieht das Trio alle Register. In etwas über 30 Minuten streuen sie in kurzen Werken einen Underground Sound, der lärmend durch in den Ohren klingelt. Sänger und Bassist D. versucht es erst gar nicht, in den gesitteten Todesblei vorzustoßen. Viel mehr öffnet er die Büchse der Pandora. Am Schlagzeug holzt C., der mit giftigen Backvoclas dem tapferen Frontmann D. eine tragende Stütze wird. Der Dritte im Bunde ist A., der die Gitarre zur rotierenden Flex verwandelt. Gefräßig schneidet die schwarze rotierende Scheibe in das butterweiche Gewebe – das Fleisch fetzt und Blut spritzt durch den Raum. Hungrig, kaltblütig giert es Feaces Christ nach euren Eingeweiden. Old School, roh wie ein britisches Steak, fetzten Fulci Lies und Menstrual Cup durch den Raum. Steine wollen sie nicht aufeinander stehen lassen. Neben skandinavischen Einflüssen schwingt ganz hörbar der Florida Death Metal in Form von Autopsy und Obituary mit. Trocken, mit den quietschenden Growls von D. betonieren sie permanent ihren Stil ins feuchte Erdreich. An Feaces Christ kann man nicht rütteln. Nach dem Motto: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann holzen sie noch immer“, dreschen sie kompromisslos durch Gimme Morgue!. Einfach Riffs greifen in ebenfalls unspektakuläre Rhythmen. Die Kombination Schlagzeug und Bass soll nicht die verwöhnte Seele balsamieren, sondern den Dornenkranz möglichst eng um den Kopf spannen, um das Blut in kleinen Flüssen über das Gesicht laufen zu lassen. Bar Fights, die reine Verwüstung mit deutlich mehr Echo, setzt das Sprungbrett für People Piss Me Off. Tanzbar, fast punkig geht der Geschwindigkeitsrausch weiter. Die klirrende Gitarre von A. zieht die Temperatur zum Gefrierpunkt. Auch als Death Metal Fan braucht man eine bestimmte Zeit, um auf Gimme Morgue! klarzukommen. Dafür suhlt sich das Trio zu vergnügt, wie eine übergewichtige Sau im meterdicken Schlamm, bis nur noch die weißen Augen aus dem Dunkeln herausblicken.

