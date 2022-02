Sanhedrin: veröffentlichen „Lost At Sea“ Video

Die aus New York stammenden Sanhedrin haben das erste Video aus ihrem anstehenden Album Lights On, das am 4. März erscheint, veröffentlicht.

Schaut euch Lost At Sea hier an:

Das Power-Trio aus Brooklyn macht Metal der alten Schule, indem es sich auf die großen Vorläufer beruft, um etwas zu schaffen, das auf Anhieb vertraut ist und dennoch eine neue, moderne Energie hat. Sängerin und Bassistin Erica Stoltz erklärt: „Lost At Sea handelt davon, wie wir hier in der entwickelten Welt im Exzess ertrinken. Wir entfernen uns immer weiter von einer Sieben-Generationen-Perspektive unserer eigenen Existenz, der Auswirkung auf die Zukunft und wie sie mit der Vergangenheit verbunden ist.“

Das Video wurde im historischen King’s Theatre in Brooklyn, NY, gedreht. Es wurde in den 1920er Jahren erbaut und ist ein visuell beeindruckendes Gebäude mit kunstvollen Elementen, die das lyrische Thema der Opulenz unterstreichen. Die riesigen Decken, die kühnen Schnitzereien und die schöne Bühne und Sitze bieten eine epische Atmosphäre für den Auftritt der Band. Ebenfalls im Video zu sehen ist die Brooklyner Metallerin Tanya Finder von der Band Shadowland, die die Rolle der todbringenden Wahrsagerin übernimmt.

Sanhedrin werden in diesem Jahr auf Festivals in Europa und den USA auftreten und beginnen damit am 1. Mai, wenn die Slaves Of Light Tour mit Stallion losgeht!

Sanhedrin//Stallion Germany Tour

01.05. – Osnabrück (DE) – Bastard Club

02.05. – Kassel (DE) – Goldgrube

03.05. – Villingen-Schwenningen (DE) – Kulturzentrum Klosterhof

04.05. – Mannheim (DE) – 7er Club

05.05. – Erfurt (DE) – From Hell

06.05. – Hamburg (DE) – Bambi Galore

07.05. – Dortmund (DE) – Junkyard

08.05. – Regensburg (DE) – Eventhall Airport

Sanhedrin 2022 Tour Dates: sanhedrin.nyc/tour-dates

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: