Sanhedrin: veröffentlichen neue Single „Correction“

Decibel Magazine nennt sie „One of the best bands in American heavy metal“. Jetzt könnt ihr euch selbst davon überzeugen, denn die New Yorker Sanhedrin veröffentlichen Correction, die erste Single ihres anstehenden neuen Albums Lights On, welches am 4. März weltweit über Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Auf metalblade.com/sanhedrin kann Lights On in den nachstehenden Formaten vorbestellt werden:



– jewelcase-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– pale blue grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– clear ochre brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– orange red brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– deep violet marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– clear gray brown marbled vinyl (US exclusive)

Das Power-Trio aus Brooklyn macht Metal der alten Schule, indem es sich auf die großen Vorläufer beruft, um etwas zu schaffen, das auf Anhieb vertraut ist und dennoch eine neue, moderne Energie hat. Sängerin und Bassistin Erica Stoltz erklärt zu diesem speziellen Stück: „Die Pandemie hat den ungezügelten Exzess der Menschheit gestoppt. Die Referenz war eine Anspielung auf den Begriff ‚Korrektur‘, wie er in der Wirtschaft verwendet wird. Der Vergleich bezieht sich auf das langsame Anrollen des globalen Todes durch Viren und andere von Menschen verursachte, sofortige Zerstörungen wie Atombomben.“

Komplettiert durch Jeremy Sosville an den Gitarren und Schlagzeuger Nathan Honor, erklärt die Band: „In einer Zeit, in der sich die Welt um uns herum anfühlt, als stünde sie in Flammen, in der unsere Heavy-Metal-Helden beginnen, aufgrund schwindender Gesundheit oder sich ändernder sozialer Normen zu verschwinden, stehen wir, Sanhedrin, hier als ein strahlendes Licht in der Dunkelheit. Wir sind bereit, die Fahne des Heavy Metal in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten hochzuhalten und haben gerade erst begonnen, der Welt zu zeigen, wozu wir fähig sind.“

Sanhedrin werden in diesem Jahr auf Festivals in Europa und den USA auftreten und beide Kontinente ebenfalls mit Tourneen beglücken.

Sanhedrin 2022 Tour Dates: sanhedrin.nyc/tour-dates

Lights On Tracklist:

01. Correction

02. Lights On

03. Lost At Sea

04. Change Takes Forever

05. Code Blue

06. Scythian Women

07. Hero’s End

08. Death Is A Door

Sanhedrin Line-Up:

Jeremy Sosville – Guitar

Erica Stoltz – Bass, Vocals

Nathan Honor – Drums

https://www.facebook.com/sanhedrinband

https://www.sanhedrin.nyc