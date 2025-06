Sanhedrin und Savage Master am 03.06.2025 im Nachtleben, Frankfurt a. M.

Bands : Sanhedrin, Savage Master

Ort: Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, 60313 Frankfurt am Main

Datum: 03.06.2025

Kosten: 25,00 € VVK, 28 € AK

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, NWoTHM, Dark Metal, Okkult Metal

Veranstalter: Nachtleben Frankfurt

Link: https://www.facebook.com/events

Setlisten:

Sanhedrin

Savage Master Blind Wolf Let’s Spill Some Blood Correction Lost At Sea The Fight Of Your Life Above The Law Heat Lightning Scythian Women The Getaway Riding On The Dawn Hunt At Night With Whips And Chains Child Of The Witch The Hangman’s Tree Warriors Call Myth, Magic & Steel Never Ending Fire Crystal Gazer Devil Rock Spirit Of Death The Ripper In Black Black Rider Ready To Sin

Ab ins Nachtleben nach Frankfurt. Da spielen heute Abend zwei sogenannte female fronted Bands. Sanhedrin und Savage Master sind momentan gemeinsam auf der Dangerous Lightning Tour 2025 unterwegs. Das wollen Udo und ich uns natürlich nicht entgehen lassen. Früh genug losgefahren und angekommen, in der Pizzeria nebenan noch etwas gegessen und dann rüber in den Club. Heute ist es sehr schwül, da weiß man schon, was einen unten im Keller empfängt. Heiß wird es mit den beiden Bands sowieso.

Vor Beginn läuft uns Stacey Savage von Savage Master mit ihrem Bassisten quasi über die Füße, sie signiert uns bereits die mitgebrachten Devotionalien und holt noch die anderen Bandmitglieder aus dem Backstagebereich. Daran können sich einige Bands ein Beispiel nehmen.

Pünktlich beginnt das Trio Sanhedrin. Diesem Sanhedrin (obersten Gericht) steht die Hohepriesterin des Heavy Metals, Erica Stoltz, das Energiebündel aus Brooklyn (New York) vor. Ihr zur Seite stehen der Gitarren-Wizard Jeremy Sosville, der in der Vergangenheit bereits die Axt bei den Black Metallern Black Anvil geschwungen hat, und am Schlagzeug Nathan Honor. Wer das Power-Trio bisher noch nicht live erlebt hat, hat schlichtweg etwas verpasst. Ich durfte das Trio bereits 2023 auf den Andernach Metal Days live erleben und Jeremy Sosville sogar ein paar Jahre früher mit seiner anderen Combo Black Anvil, bei der er Ende 2024 ausgeschieden ist. Anders als die mir sehr bekannten Brooklyn Lords of Doom A Pale Horse Named Death machen Sanhedrin eine gradlinige Mischung aus Heavy Metal und Rock. Ich könnte mir die Band sogar auf solchen Festivals wie dem Desertfest vorstellen. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es eine erstklassige Performance, bei der Erica Stoltz zwar die Frontfrau ist, aber Gitarrist Jeremy Sosville einen großen Anteil mit seinem tollen Gitarrenspiel hat. Im März dieses Jahres haben sie mit Heat Lightning ihr neues (viertes) Album herausgebracht. Gleich der Opener des heutigen Abends Blind Wolf ist auch der Opener vom aktuellen Album Heat Lightning, von dem auch u.a. noch Above The Law und das Titelstück gespielt werden. Daneben gibt es auf der Setliste natürlich noch ältere Songs der vorangegangenen Alben. Die knappe Stunde geht richtig kurzweilig vorbei. Das hat wirklich Spaß gemacht, Sanhedrin haben hier die Stimmung richtig aufgeheizt. Mit Erica unterhalte ich mich direkt nach der Show noch ein wenig. Sie kann sich gut an die Andernach Metal Days erinnern und meint, dass dies ein sehr cooles Festival gewesen sei. Jeremy Sosville bestätigt mir am Anschluss, dass er nicht mehr Bandmitglied bei Black Anvil ist. An das Konzert der Black Metaller kann er sich noch gut erinnern. Das wäre ziemlich verrückt gewesen, die Bookerin hatte damals sogar vergessen, Eintritt zu nehmen.

Die Umbauarbeiten dauern etwas und die Tür nach draußen kann geöffnet werden, sodass endlich kühlere und frische Luft reinkommt.

Mit Savage Master kommt nun etwas mehr Show in den Club. Stacey Savage und ihre vier Mitstreiter, die in Masken gehüllt sind, die wie Kartoffelsäcke aussehen, sind bereit, den Abend zu einem Okkult-Metal-Abend zu machen. Nur die Augen sind bei den Jungs ausgeschnitten, damit sie etwas sehen können. Es ist natürlich eine Show, die komplett auf Sängerin Stacey Savage zugeschnitten ist. Ihr Rudel (John W. Littlejohn (Schlagzeug), Adam Neal (Bass) und die beiden Gitarristen Julien Fried und Larry Myers) ist maskiertes Beiwerk. Apropos Masken: ich bewundere die Jungs, wie sie das hier durchziehen. Da zeichnen sich bereits nach wenigen Minuten Schweißränder ab. Das Quintett serviert einen astreinen, okkulten Heavy Metal. Auch Savage Master haben im März dieses Jahres mit Dark & Dangerous ein neues Album auf den Markt gebracht.

Zu Beginn gibt es mit Hunt At Night, With Whips And Chains und Child Of The Witch ältere, bekannte Songs von Savage Master. Stacey, noch in weißer Bluse gekleidet, nimmt einen Kelch mit rotem Inhalt und lässt diesen in ihren Mund tropfen. Ja klar, sie ist halt das Child Of The Witch und ihr dürstet es nach Blut. Sakral wird es, als Stacey einen Kerzenständer in die Hand nimmt. Das Spektakel auf der Bühne erfreut natürlich Ohren und Augen der anwesenden Fans, die hier richtig abgehen. Während Stacey aus dem Kelch trink, fressen ihr die Fans aus der Hand 😉 Warriors Call ist das erste Stück des neuen Albums. Irgendwann heißt es dann Devil Rock (ebenfalls vom neuen Album). Zu diesem Song gesellt sich kostümiert eine weitere Person auf die Bühne. Das kennen wir vom Reaper von Grave Digger mittlerweile zur Genüge. Noch mehr fürs Auge zeigt dann Stacey selbst, die sich irgendwann ihrer Bluse entledigt hat und die Show im schwarzen Bustier hier weiter rockt. Ob sie nun The Ripper In Black und Ready To Sin ist, lasse ich mal dahingestellt. Eine heiße und tolle Show ist es allemal. Nach ca. 75 Minuten geht es dann für uns entspannt raus aus dem Frankfurter Nachtleben, mit dem Gefühl, zwei tolle Bands heute Abend hier erlebt zu haben.