Austere: veröffentlichen vollständigen Album-Stream zu „The Stillness Of Dissolution“

Das australische Black-Metal-Duo Austere veröffentlicht zu ihrem neuen Album The Stillness Of Dissolution, das am 06. Juni erschienen ist, den kompletten Album-Stream exklusiv über den YouTube-Kanal von Black Metal Promotion.

Mehr Informationen zu Austere und ihrem brandneuen Album The Stillness Of Dissolution findet ihr hier.

Unser TFM-Redakteur Stefan S. hat zu The Stillness Of Dissolution ein Review verfasst. Lest gerne hier seine Meinung zu Austeres pressfrischen Longplayer.

Austere Besetzungsliste:

Mitchell Keepin – Gitarren, Bass, Keyboards, Gesang

Tim Yatras – Schlagzeug, Keyboards, Gesang

Austere online:

www.facebook.com/OfficialAustere

www.instagram.com/official_austere