Austere: präsentieren ihren neuen Song „Redolent Foulness“ vom kommenden Album „The Stillness Of Dissolution“

Austere veröffentlichen den unbarmherzigen neuen Track Redolent Foulness, der von überraschend klaren Vocals getragen wird. Dieser Song ist die nächste Vorab-Single aus dem kommenden Album The Stillness Of Dissolution des Black- und Dark-Metal-Duos. Die Band aus Wollongong in New South Wales, Australien, wird ihr fünftes Studioalbum am 6. Juni 2025 veröffentlichen.

Das Video zu Redolent Foulness kann jetzt hier angesehen werden:

Austere kommentieren: „We wrote Redolent Foulness as the final song for the album, and it explores some new musical territory for Austere,“ schreibt Schlagzeuger und Sänger Tim Yatras im Namen des Duos. „The song’s lyrics deal with the running of time, paired with a realisation of life’s insignificance. They convey the feeling that time is short, while being trapped by one’s very own existence at the same time.“

The Stillness Of Dissolution – Trackliste:

1. Dissolved Exile

2. Time Awry

3. Redolent Foulness

4. The Downfall

5. Rusted Veins

6. Storm Within My Heart

Release-Datum: 06.06.2025

Label: Prophecy Productions

Genre: Dark Metal

Aufgenommen und bearbeitet von Austere in den Équinoxe Studios, Wollongong (AU)

Gemischt von Austere in den Équinoxe Studios, Wollongong (AU)

Gemastert von Tim Yatras in den Équinoxe Studios, Wollongong (AU)

Artwork von Mitchell Keepin

Layout Łukasz Jazsak

Verfügbare Formate:

The Stillness Of Dissolution wird als CD im Digipak, als marmorierte orange-schwarze Vinyl-LP und auf schwarzem Vinyl erhältlich sein.

Mit ihrem fünften Album The Stillness Of Dissolution begeben sich Austere auf eine dunkle Reise, die durch den Abgrund der Zeit führt, den unvermeidlichen Rückkehr von Ordnung ins Chaos in die schwarze Leere. In den Worten des Dichters: alles, was entsteht, ist es wert, dass es vergeht.

Nach Beneath The Threshold (2024), das eine prägende Aussage über die musikalische Gegenwart und die Umarmung ihrer musikalischen Zukunft nach einer 13-jährigen Pause darstellt, sowie dem Übergangsalbum Corrosion of Hearts (2023), bringt das neue Album ein insgesamt dunkleres Gefühl in ihren Sound. Diese leichte Kursänderung stellt jedoch keine nostalgische Rückkehr zu den alten Tagen dar, da Austere im Rahmen der reiferen und definierten Version ihres speziellen Stils des depressiven Black Metal bleiben, der ihre größere Erfahrung und Evolution als Künstler widerspiegelt.

Wie immer bleibt das klangliche Erbe von Austere auf The Stillness Of Dissolution lebendig. Ihre Wurzeln im frühen norwegischen Black Metal und dessen depressiven skandinavischen Nachkommen sind deutlich hörbar. Dies gilt auch für ihre jüngste Entwicklung hin zu emotionaler Ausdruckskraft und zusätzlichen Blackgaze-Einflüssen. Austere sind mit The Stillness Of Dissolution zurück in Schwarz, doch die Australier bewahren auch alle subtilen Grautöne, die die fortwährende Evolution ihrer Musik zu einem aufregenden Erlebnis neuer klanglicher Räume dunkler Materie machen.

Infos zu Austeres Tourerminen für 2025 bekommt ihr hier.

Austere Besetzungsliste:

Mitchell Keepin – Gitarren, Bass, Keyboards, Gesang

Tim Yatras – Schlagzeug, Keyboards, Gesang

Facebook: www.facebook.com/OfficialAustere

Instagram: www.instagram.com/official_austere