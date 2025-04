Cultus Sanguine: veröffentlichen Live-Album „Live At Midnight Club“ als Hommage an ihre Fans

Cultus Sanguine haben als Hommage an ihre treuen Fans das gesamte Live-Album Live At Midnight Club veröffentlicht, ein bisher unveröffentlichtes Zeugnis ihrer beeindruckenden Auftritte. Das Album ist ausschließlich im Digipak-CD-Format erhältlich und Teil der Box Through The Years Of Sombre (XXX Anniversary), die von My Kingdom Music herausgebracht wurde. Der Live-Mitschnitt stammt von einem denkwürdigen Abend im November 2021 im legendären Midnight Club in Grassobio (BG) und kann vollständig auf YouTube gestreamt werden:

In der Zwischenzeit ist die Komposition des Nachfolgers von Dust Once Alive fast abgeschlossen. Cultus Sanguine plant, ihr neues Album Anfang 2026 zu veröffentlichen, und wird damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufschlagen. Dieses Werk wird die dunklen und melancholischen Atmosphären ihres Vorgängers noch intensiver betonen, jedoch mit einem intensiveren und makabren musikalischen Ausdruck, der den unverwechselbaren Sound der Band bestätigt.

Neuigkeiten gibt es auch von der Live-Front: Am 25. April werden Cultus Sanguine Headliner beim Unholy Dungeon Fest. vol 1 im Slaughter Club in Paderno Mugnano sein. Zudem stehen sie am 10. Mai als Headliner bei der Dust Once Alive Night im Alternative Music Club in Montenero di Bisaccia (CB) auf der Bühne.

Der Kult lebt und weitere Neuigkeiten werden bald folgen.

Cultus Sanguine online:

https://www.facebook.com/JoeCultusSanguine