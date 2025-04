Brunhilde: kündigen neues Album „In Love Yours Hate“ an

Aus der lebendigen Rockszene Deutschlands stammend, haben sich Brunhilde mit ihrem kraftvollen Mix aus Metal, Punk und Hard Rock einen ganz eigenen Platz erobert.

Mit ihrem kommenden Album In Love Yours Hate, das in Zusammenarbeit mit Produzent Eike Freese entstanden ist, verfeinern sie ihren unverkennbaren Stil weiter. Das Album erscheint am 6. Juni 2025 auf ihrem eigenen Label Count & Countess (Vertrieb: SPV/ Kontor New Media) und präsentieren sich musikalisch direkter und roher, was Brunhildes Position in der Rock- und Metalwelt weiter festigt.

Obwohl die Reise von Brunhilde noch jung ist, hat sich die Band bereits als eine der spannendsten und kompromisslosesten Rock-Acts Deutschlands etabliert und bringt frische Intensität in die internationale Metal-Punk-Szene.

In Love Yours Hate Tracklist:

1. In Love Yours Hate

2. Are You Blind

3. Gossip Girl

4. Halali

5. Running Away

6. Souls Unchained

7. Go With Whe Flow

8. Wait

9. Surface

10. Hit And Run

11. Head Over Heels

12. Who The Fuck

Das Album erscheint als Digipak-CD, Vinyl (Gatefold), MC und Digital Album.

Für einen ersten Eindruck vom neuen Album hört und seht euch die beiden bisher veröffentlichten Singles hier an:

Souls Unchained: https://www.youtube.com/watch?v=qLpOIu6x0AU

Im April und Mai seht ihr Brunhilde auf Tour mit Subway To Sally und J.B.O., bevor sie dann im Sommer einige Festivalshows spielen werden:

Live:

26. Apr 2025: Brunhilde meets Subway To Sally „Post Mortem- Tour“ Köln, Germany

1. Mai 2025: Brunhilde meets Subway To Sally „Post Mortem- Tour“ Nuremberg, Germany

9. Mai 2025: Brunhilde meets JBO – Frankenpower Celle, Germany

10. Mai 2025: Brunhilde meets JBO – Frankenpower Sangerhausen, Germany

15. Mai 2025: Brunhilde meets JBO – Frankenpower Berlin, Germany

17. Mai 2025: Brunhilde meets JBO – Frankenpower Vacha, Germany

24. Mai 2025: Brunhilde meets JBO – Frankenpower Rastatt, Germany

Festivals:

6. Juni: Open Air am Berg bei Eichstätt 2025 Eichstätt, Germany

8. Juni: Wir leben laut Festival Loburg 2025 Buckau, Germany

5. Juli: Nau Rock 2025 Langenau, Germany

11. Sep.: Sinner Rock 2025 Altengronau, Germany

03. Okt.: Monster Festival 2025 Geiselwind, Germany

Über Brunhilde:

Mit roher Energie und unnachgiebiger Intensität zieht die Band die Fans in ihren Bann. Der Name Brunhilde verweist auf die legendäre Walküre und Tarantinos Django Unchained und spiegelt den wilden, ungezähmten Geist wider, der ihre Musik antreibt.

Im Zentrum von Brunhilde steht die dynamische Frontfrau Caro, deren charismatische Bühnenpräsenz und eindringliche Stimme das Publikum in ganz Europa begeistert. Gemeinsam mit ihrem „Partner in Crime“ Kurt Bauereiß, dem Gitarristen und Hauptsongwriter der Band, erschaffen sie einen intensiven, markanten Sound, der Härte und Melodie kombiniert. Die Musik von Brunhilde ist gleichermaßen Kampfruf und emotionale Befreiung.

Mit Auftritten bei großen Festivals wie dem Wacken Open Air und Touren an der Seite von Größen wie Dark Tranquillity und J.B.O. haben Brunhilde sich den Ruf als unaufhaltsame Kraft erarbeitet. Unter der Produktion von namhaften Produzenten wie Eike Freese (Deep Purple, Alice Cooper, Heaven Shall Burn) und Charlie Bauerfeind (Motörhead, Blind Guardian, Helloween) entwickelt die Band ihren Sound stetig weiter und prägt jede ihrer Veröffentlichungen mit einer unverwechselbaren Mischung aus Aggression und Stil.

Line-Up:

Caro Loy – Gesang

Kurt Bauereiss – Gitarre

Marisa Gruna – Bass

Jannis Reiher – Schlagzeug