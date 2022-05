Aphyxion: veröffentlichen neue Single + Video „Not Gonna Make It“

Not Gonna Make It macht bereits im Songtitel unmissverständlich klar, dass das Thema der neuen Single kein reines Freudenfest ist. Es geht um das Eingeständnis eines festgefahrenen Zustands, um die Erkenntnis, dass der Weg, den man gemeinsam mit jemandem gegangen ist, nun enden wird. Natürlich ist das mit viel Frustration verbunden, aber es birgt auch die heilsame Kraft des Loslassens, etwas von seinen Fesseln zu lösen, was nicht mehr repariert werden kann, die Sackgasse zu verlassen und neue geistige Freiheit und Offenheit zu gewinnen.

Klarheit als positive Kehrseite der Traurigkeit ist das Leitmotiv in der musikalischen Stimmung des Songs. Der gefühlte Mangel an Alternativen erzeugt Härte, aber es gibt ein schwebendes Element, das in den heftigen Sound eingewoben ist, wie ein Sonnenstrahl, der zeigt, dass hinter dem schweren Vorhang ein blauer Himmel liegt, der neu entdeckt werden kann.

Die Band über die Entstehungsgeschichte der neuen Single:

„Not Gonna Make It ist ein Song über zerbrochene Liebe ¬– eine traurige Reflexion einer Beziehung, die einmal war – und den Versuch, sich an einen Strohhalm zu klammern, während man in Emotionen ertrinkt. Wir haben das Thema Liebe in unseren Songs noch nie wirklich angesprochen. Während unsere Texte ständig um dystopische Themen kreisen, sowohl auf allgemeiner als auch auf persönlicher Ebene, wollten wir einfach unsere Gefühle und Gedanken aus einer neuen Perspektive betrachten. Indem wir versuchen, eine sehr schwarz-weiß geprägte Sichtweise der Dinge zu verlassen, erforschen wir die Polarität der Gefühle – wo sowohl Liebe als auch Hass koexistieren, weil sie sich gegenseitig bedingen.“

Aphyxion ist eine Fiktion, die noch erzählt werden muss…

Die dänische Band aus Ribe ist eine der ältesten jungen Bands, die man finden kann – und zugleich auch eine der größten kleinen Bands.

Sie ist alt, weil die Band bereits vor fünfzehn Jahren gründet wurde, zu einer Zeit, als die fünf Mitglieder kaum das Teenageralter erreicht hatten.

Sie ist jung, weil die fünf trotz ihrer hochprofessionellen Erfahrung alle noch in ihren Zwanzigern sind.

Sie ist klein, weil sie bislang noch nicht in die Nähe höherer Chartplatzierungen gekommen ist.

Sie ist groß, weil sie bereits einen Grammy gewonnen hätten, wenn es dort die Kategorie „Zukunftspotenzial“ gäbe.

Der Metal Hammer UK gab einen frühen Einblick in die Perspektive der Band, als er Aphyxion vor einigen Jahren als „Retter des melodischen Death Metal“ und „eine der aufregendsten Bands in Europa“ bezeichnete. Sie waren die jüngste Band, die jemals auf dem Wacken Open Air gespielt hat und haben bereits hochklassige Supports für Bands wie Metallica, Soilwork und Soulfly und insgesamt mehr als 450 Shows in ganz Europa bestritten.

Aphyxion unterwerfen sich keinen strengen Genre-Definitionen, und so markierte die Veröffentlichung ihres dritten Albums Void im Jahr 2019 die Entwicklung von ihrem Death-Metal-Erbe hin zu einem zeitgemäßeren Metalcore-Sound, der die Band bereits auf ein neues Level gehoben hat. Aphyxion verschieben immer wieder Grenzen, sowohl für sich selbst als auch für ihre stetig wachsende Fangemeinde. Jetzt stehen sie kurz davor, in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit zu treten. Veränderungen kommen langsam, langsam, und dann ganz plötzlich. Gut möglich, dass schon sehr bald der Moment gekommen ist, an dem diese Band zu einer Flughöhe aufsteigt, die selbst die größten Schwergewichte dieser Branche als absolut relevant bezeichnen würden.

Aphyxion Line-Up:

Michael Vahl – Lead Vocals

Jais Jessen – Vocals, Bass

Jonas Haagensen – Guitar, Production

Jesper Haas – Guitar

Jakob Jensen – Drums

Aphyxion Socials:

https://www.instagram.com/aphyxion/?hl=da

https://www.facebook.com/aphyxion