Nadae: veröffentlicht Lyricvideo zu „The Fighter“

Zwei Jahre nach der The Hidden Hare-Debüt-EP meldet sich der progressive Metalcore/Deathcore-Künstler Nadae mit einer neuen Single zurück. Der Track heißt The Fighter und wird auf dem neuen Album The Septhed: Gods Of Kenilworth enthalten sein, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Seht euch das neue Lyricvideo auf YouTube an!

Der Singer-Songwriter Jacob Sipes, auch bekannt als Nadae, der sowohl im Rock als auch im Jazz seines Heimatstaates Tennessee verwurzelt ist, hat sich vorgenommen, die Metalform zu durchbrechen. Getreu dem Geist von Jazz, Rock und Metal ist jeder Song, den er macht, eine eigene Synthese von Genres, die dem jeweiligen Song am besten dienen. Nach dem Umzug nach Kenilworth (Großbritannien) hat sich Sipes nun mit den Produzenten Sam und Joe Graves (Innersound Audio Studios) zusammengetan, um aggressive Musik zu veröffentlichen, die sowohl kraftvoll als auch neuartig ist.

Die Mission von Nadae ist es, den Zuhörer für das Leben zu inspirieren. Seine erste Veröffentlichung The Hidden Hare EP (2020) drehte sich um den Tod von Sipes‘ Großvater. Die EP schließt mit der Frage, wie wir alle letztendlich die Trauer überwinden müssen. Jetzt konzentriert sich die neueste Veröffentlichung The Fighter darauf, den tiefen Drang zu wecken, Scheiße zu ficken und diese Energie auf die Überwindung von Hindernissen zu richten (diese Hindernisse können alles sein, von einem Zustand einer Geisteskrankheit, schlechten Angewohnheiten, einer bösen Person, oder sogar eine tyrannische Regierung).

