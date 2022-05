Kiss: spielen im Zuge der End Of The Road World Tour am 13.06.2022 in Hamburg

Nach einer legendären und geschichtsträchtigen 45-jährigen Karriere, die eine Ära von Rock‘n‘Roll-Ikonen einläutete, starteten Kiss im Januar 2019 ihre finale Abschiedstournee.

2019 erlebte ausverkaufte KISS-Shows rund um den Globus und nicht weniger als das fulminanteste Kiss-Spektakel aller Zeiten. Die Ankündigung der Abschiedstournee stieß bei den Fans auf riesige Nachfrage nach zusätzlichen Shows aber die End Of The Road World Tour wird mit einer finalen Show in New York zu Ende gehen.

Leider konnten KISS aufgrund der aktuellen Weltereignisse die ursprünglichen Termine für 2020 und 2021 nicht abschließen. Die Band freut sich, nun die europäischen Neuansetzungen für 2022 bekannt geben zu können. Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit. Als Support am 13.06.2022 fungieren in Hamburg The New Roses.

Die Veranstaltung wurde verschoben vom 15.06.2020 und 15.06.2021. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Mo 13.06.2022 | 20:00 Uhr | Hamburg | Barclays Arena