Ascian: kündigen neues Album ‚Sing To Me, Sweet Void‘ an

Die deutschen Doom/Post-Black-Metaller Ascian haben ihr neues Album fertiggestellt. Der Nachfolger ihres 2020er-Debütalbums Elysion wird Sing To Me, Sweet Void heißen und erscheint am 28.09.2024.

Sing To Me, Sweet Void Tracklist:

1. Follow The Serpent

2. The Odium Palace (feat. Dima Dudko of White Ward)

3. The Golden Queen

4. Cold Sun

5. Threnody Spirals (feat Judith Ehreke of Unsoulicited)

6. Fra Lyset

7. Deathwish

Das neue Material wird am Veröffentlichungstag im Rahmen Stygian Pilgrims Festivals zusammen mit Ophis, Frowning und weiteren exzellenten Bands live vorgestellt.

Über Ascian

Ascian stehen seit ihrer Gründung 2018 für eine neue Ära im Doom Metal. Mit viel Herz und Leidenschaft vermischt das Quartett aus Braunschweig und Würzburg Doom, Black und Post-Metal zu einem hochemotionalen Gesamtwerk. Schonungslos erschaffen Ascian düstere Klanglandschaften, in denen sich Hoffnungslosigkeit und Melancholie vereinen. Schon ihr Debütalbum Elysion (2020, Black Sunset, hier ist unser Review dazu) konnte Genreliebhaber wie Szenepresse begeistern. Hervorgehoben wurde vor allem die erdrückende Atmosphäre und das einzigartige Songwriting.

In dieser Phase konnten Ascian mit ihrer einzigartigen Live-Show überzeugen. Dabei teilten sie sich die Bühne mit Bands wie Hundred Year Old Man, Khemmis, Urza und Hemelbestormer.

2024 sind Ascian zurück, um erneut jeglicher Hoffnung zu trotzen. Auf Sing To Me, Sweet Void bilden zerbrechliche Melodien, erdrückend-schwere Riffs und ein packendes Songwriting eine Symbiose. Von der Schönheit tiefster Trauer bis hin zur spürbaren Last, welche den Songs auf Sing To Me, Sweet Void innewohnen, gibt es beim Hören viel zu fühlen. Das spiegelt sich auch lyrisch wider. Denn auch wenn Ascian kein geschlossenes Konzept verfolgen, sind Themen wie Verlust und innere Leere in den Songs stets spürbar. Und obwohl sich die Atmosphäre wie ein grau-schwarzer Schleier ausbreitet, passiert auf Sing To Me, Sweet Void eine ganze Menge. In ihren Schattierungen sind die Braunschweiger abwechslungsreich und ergreifend – Sie lassen den zerbrechlichen Momenten ebenso ihren Raum wie den bedrückenden.

Fans von My Dying Bride, Shape Of Despair, Paradise Lost und sogar Der Weg Einer Freiheit und Alcest sollten aufmerksam lauschen.

Leave all hope behind – Misery is ahead!

