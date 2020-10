Ascian: veröffentlichen „Dead Will Carry The Dead“ Videoclip

Seit dem 2. Oktober gibt es das Debütalbum der Doom/Post(Black) Metaller Ascian namens Elysion im Handel und auf allen relevanten Download und Streaming Plattformen.

Mit Dead Will Carry The Dead veröffentlicht die Band nun ein einen amtlichen Videoclip des immerhin 9:40 Minuten langen Songs, welcher perfekt die Gesamtstimmung des Albums aufgreift und widerspiegelt. Gedreht wurde das Video Mitte Juli dieses Jahres in Braunschweig unter der Leitung von Carsten Brand (Brandlicht.de) in Zusammenarbeit mit Hotel666 und der Kufa BS. Check it out!

Lest hier auch das Review zu Elysion von unserem Kollegen Juergen S.

Orders:

MDD Shop: http://mdd-records.de/ascian

Amazon: https://amzn.to/3jENAL7

https://www.facebook.com/AscianDoom/