Sainted Sinners: kündigen neues Album „Unlocked & Reloaded“ zum 04.12.2020 an

Ein sehr seltsames Jahr endet doch noch mit einem echten Highlight!

Die Sainted Sinners kündigen ihr neues Album Unlocked & Reloaded zum 04.12.2020 via El Puerto Records an!

Das neue Line-Up um Frank Pané und dem Tyger Of Pan Tang Jacopo „Jack“ Meille wird definitiv nicht nur Alt-Fans sondern auch eine ganz neue Hörerschaft begeistern. Die individuelle Klasse der Musiker zeichnet die Sainted Sinners aus, zu denen neben Drummer Urgestein Berci Hirleman nun auch Rico Bowen (Bass – Paul McCartney, Madonna) und Ernesto Ghezzi (Keyboards – Eros Ramazotti, Gotthard) zählen.

Das Album wird neben der CD an sich auch als strenge Limited Edition Holzbox mit einigen Überraschungen erscheinen.

Das Cover wurde, wie schon bei den Vorgängeralben, von Manfred Smietana konzipiert.

Unlocked & Reloaded Tracklist:

1. Same Ol’ Song

2. Standing On Top

3. Early Light Of Day

4. 40 Years

5. The Hammer Of The Gods

6. Free To Be

7. I Can’t Wait

8. Stone Cold Sober

9. Call It Love

10. Wall Of Sound

11. Farewell To Kings

Release Tour 2020:

4.12.2020 Doubles Starclub Donauwörth

5.12.2020 Kaminwerk in Memmingen

6.12.2020 7er Club Mannheim in Mannheim

Sainted Sinners sind:

Frank Pané – Guitars

Jack Meille – Vocals

Berci Hirleman – Drums

Ernesto Ghezzi – Keyboards

Rico Bowen – Bass

Mehr Info:

https://www.facebook.com/SaintedSinners/

https://www.instagram.com/saintedsinners