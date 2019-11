Blindfall: neues Video zu „What We`ve Got“

Blindfall? Wer ist das? So geht es wohl vielen, dabei wurde die Alternative Rock Band aus Südbaden bereits 2005 gegründet und konnte sich in der Underground-Szene einen gewissen Namen erspielen.

Aus der Taufe gehoben wurde das rockige Quartett um die Sängerin Inga Roser und Bassist Josè Maria Gutierrez aber in der andalusischen Metropole Granada, wo sie bis 2013 residierten. In Spanien nahmen sie drei Alben auf und konnten einige wichtige Musikwettbewerbe gewinnen. So gelang ihnen der Sprung auf einige renommierte Festivals und man spielte im Vorprogramm von u.a. Saxon und Alice In Chains. Aufgrund der Wirtschaftskrise zog es die Band dann aber vor einigen Jahren in Rosers deutsche Heimat zurück. Die beiden französischen Bandmitglieder stiegen daraufhin aus der Band aus und man musste sich neu aufstellen. So ist aus deutsch-spanisch-französischem Rock mittlerweile deutsch-spanischer geworden und die Band residiert seitdem in dem kleinen Emmendinger Vorort Teningen. 2018 spielte man dann im Vorprogramm von Limp Bizkit auf dem I EM Music-Festal in Emmendingen, wo man mit dem Kick-Ass-Rock ’n‘ Roll aus Alternative, Crossover und Metal die Hauptband an die Wand spielte.

Bereits im April 2016 warf man mit A New Day eine EP auf den Markt und trat die legitime Nachfolge der Guano Apes an. Seitdem hat sich das Band-Karussell erneut gedreht, Gitarrist Rick Matthis und Schlagwerker Dirk Fenchel ergänzen die Konstante aus Roser und Gutierrez. Nun erschien Anfang November 2019 die selbst betitelte EP Blindfall, die mittlerweile fünfte Veröffentlichung der deutsch-andalusischen Band. Produziert wurde die EP von niemand geringerem als dem Italiener Fabio Trentini (Guano Apes, Glow, Donots, New Rock Conference, Paddy Kelly, LAW). Auf Blindfall gibt es drei neue Songs (https://open.spotify.com/track/7oyKN1hOmMZCMPUg7o1ujS…) der Teninger zu entdecken und zu What We`ve Got wurde gemeinsam mit Klangbild Filmproduktion aus Herbolzheim ein Video abgedreht, welches wir euch heute hier vorstellen wollen.

Weitere Infos unter:

https://www.blindfall.com

https://www.facebook.com/pg/blindfallmusic/posts/