Bloodtruth: veröffentlichen neue Single/Video „Retribution And Flames“ aus dem kommenden Album „Execration“

Die italienische Brutal-Death-Metal-Band Bloodtruth zeigt mit ihrem brandneuen Video Retribution And Flames, dem ersten Song ihres neuen Albums Execration, das am 14. November 2025 bei Selfmadegod Records erscheint, wie man Knochen zerschmettert.

Retribution And Flames verkörpert alles, was Bloodtruth ausmacht: Melodie, furiose Blastbeats, brutale Riffs, kraftvolle Growls und Erhabenheit. Der Track entfesselt Wut und Brutalität in Reinform. Seht euch das Video hier an:

Zu Retribution And Flames äußerte sich die Band wie folgt: „Juan Ginés de Sepúlveda was a Spanish humanist and presbyter. In his writings, he argued for the inferiority of the Native Americans and the necessity of conquest to bring the Gospel and civilization to the New World. He defined natives as „humuncoli“ inferior to the human race, beasts who fed on the human bodies of victims sacrificed in the name oftheir idols: The Devil, according to Sepúlveda. In Retribution and Flames, the allegory of the predator eating its prey, expressed with cannibalism, is emphasized. But if before it was the natives who defiled the bodies of the sacrificial victims, who instead exterminated entire populations and in the name of what idol and banner? Who is human and who is the real beast now? „No one can doubt that gunpowder against the infidels, for the Lord, is like incense.“

Die italienischen Technical/Brutal Death Metaller Bloodtruth, die 2009 als Nebenprojekt von Fleshgod Apocalypse gegründet wurden, bestehen heute aus folgender Besetzung: Sänger Luis Bejarano Cuentas Maggio, alias Luis Maggio (Sudden Death, ex-Necrosy), die Gitarristen Stefano Rossi Ciucci (Instigate, Vomit The Soul) und Francesco Caponera (Deceptionist, Shadowthrone), Bassist Riccardo Rogari (Instigate) und Schlagzeuger Giacomo Torti (Hour Of Penance, Scuorn, Ade). Alessio Strano (Astral Paralysis) ist als Live-Gitarrist dabei. Die Band verbindet die kryptische Atmosphäre des frühen und rauesten Death Metal der 90er mit den Charakteristika des modernsten Technical Death Metal und beschwörenden Momenten, angereichert durch Mit gregorianischen Gesängen entfachen Bloodtruth einen klanglichen Feuerball aus Geschwindigkeit, Brutalität und purem Hass. Im Laufe der Jahre teilten sie die Bühne mit großen Bands wie Nile, Suffocation, Dark Tranquillity, Fleshgod Apocalypse und vielen anderen und veröffentlichten: eine dreiteilige Promo (Promo 2012 – Eigenproduktion), die gefeierten Debütalben Obedience (2014 – Unique Leader Records) und Martyrium (2018 – Unique Leader Records) sowie die dreiteilige EP The Walls Of Oblivion (2021 – Bloodblast Distribution).

Bloodtruth veröffentlichen demnächst ihr mitreißendes drittes Album mit neun Tracks über Selfmadegod Records. Es trägt den Titel Execration und behandelt Themen rund um die Heilige Inquisition, die Kolonisierung und Evangelisierung Amerikas, die Massaker an der indigenen Bevölkerung Amerikas und die Verfolgung historischer Persönlichkeiten, die Mit ihrer Wissenschaft gaben sie ihr Leben für das Streben nach höherem Wissen.

Execration erscheint am 14. November 2025 auf CD bei Selfmadegod Records.

Bloodtruth sind:

Luis Bejarano Cuentas Maggio – Gesang

Stefano Rossi Ciucci – Gitarre

Francesco Caponera – Gitarre

Riccardo Rogari – Bass

Giacomo Torti – Schlagzeug

