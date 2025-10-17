Ananda Mida: geben Termine für Europatournee und Konzert zum 10-jährigen Jubiläum bekannt

Am Freitag, den 5. Dezember 2025, feiert die Band Ananda Mida ihr zehnjähriges Bestehen mit einem exklusiven Konzert im Astro Club in Fontanafredda, Italien. Neben der aktuellen Besetzung werden auch zahlreiche Musiker auf der Bühne stehen, die in der Vergangenheit zum einzigartigen Klang des Projekts beigetragen haben. Ananda Mida wurden von Anfang an als musikalisches Kollektiv konzipiert, das kontinuierlich wächst, sich wandelt und sich den ständigen Veränderungen des Lebens anpasst.

Auf dieser dynamischen Basis entstand eine Trilogie von Konzeptalben, die von G. I. Gurdjieffs „Die Erzählungen Beelzebubs an seinen Enkel“ inspiriert sind. Die Aufnahmen involvierten eine Vielzahl von Musikern aus dem Umfeld des unabhängigen Labels Go Down Records. Im Rahmen dieser Vision wurden insgesamt sechzehn verschiedene Live-Formationen entwickelt, die sich während des Jubiläumskonzerts abwechseln werden, um ein einzigartiges Live-Erlebnis zu schaffen.

Vor anderthalb Jahren veröffentlichte Ananda Mida in Zusammenarbeit mit Heavy Psych Sounds das Live-Album Live At Duna Jam, das den erfolgreichen Abschluss ihres ersten Jahrzehnts dokumentiert. Derzeit arbeitet die Band an neuer Musik und wird bis Ende des Jahres mit fünf Auftritten in Europa auf Tour gehen.

Ananda Mida – Celabrating Ten Years OF Psykonaut ’n‘ Roll

24 Oct. – Dresden, GER – Heavy Psych Sounds Fest @ Chemiefabrik

25 Oct. – Berlin, GER – Heavy Psych Sounds Fest @ Urban Spree

01 Nov. – London, UK – Heavy Psych Sounds Fest @ Hackney Bridge

05 Dec. – Fontanafredda, IT – Astro Club (10th Anniversary Show)

06 Dec. – St. Julian’s, MALTA – Tigullio

