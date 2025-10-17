Downfall und Northerion: spielen am 13.12.2025 im Kulturzentrum Jever

Manchmal rau und stürmisch, manchmal sanft und leise, stets durchwoben von einer fesselnden Melancholie. So facettenreich wie die Nordsee an der Küste Ostfrieslands präsentieren Northerion aus Aurich mit ihrem Melodic Metal eine musikalische Reise durch ostfriesische Geschichte und Mythologie. Dabei sind ihre Kompositionen energiegeladen, oft episch und erhaben und immer mit der passenden Brise Meersalz in der Luft.

Abwechslungsreiche und melodische Gitarrenriffs kombiniert mit einem kraftvollen, intelligenten und komplexen Drumming bilden in den Songs das Fundament für den überwiegenden Cleangesang, der von variablen Growls unterstützt wird. Einflüsse aus klassischem Heavy Metal, Thrash und melodischem Death Metal halten Einzug in die Kompositionen des Quintetts.

Zwei in Eigenregie veröffentlichten Alben und ein Besetzungswechsel am Mikrofon, verhalfen der Band, ihre musikalische Identität zu finden. Und diesen Weg geht der Fünfer mit der im Jahr 2023 produzierten (2024 veröffentlichten) EP Homewards konsequent weiter – ohne sich dabei zu wiederholen. Über die Jahre und durch zahlreiche Live-Auftritte haben sich Northerion zu einer Naturgewalt entwickelt, die jede Bühne im Sturm erobert.

Die Wellen schlagen hoch und sie bleiben unberechenbar. Sie bäumen sich kraftvoll auf um dann über dem Hörer zusammenzubrechen, ihn zu verschlingen und dann mit sich zu reißen.

Fünf professionelle Musiker aus dem Raum Friesland vereinen ihre Bühnenerfahrungen und ihren Anspruch, um mit Downfall neue Wege zu beschreiten. Ihre eigene Interpretation von Death Metal besticht durch tiefe und druckvolle Bassläufe und variationsreiche Drums, die nicht nur durch die präzise Doublebass überzeugen. Sie bilden das Fundament für Shouts und Growls mit einer gehörigen Portion Zorn, die sich mit zweistimmigen, melodischen Gitarrenriffs und eingängigen Refrains abwechseln.

Datum: 13.12.2025

Bands: Downfall und Northerion

Genre: Melodic Metal, Death Metal

Ort: LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever

Veranstalter: Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.