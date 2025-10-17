The Pighounds und Honolulu Baby: spielen am 22.11.2025 im Kulturzentrum Jever

The Pighounds – Das ist Grunge aus Dortmund. Ein Duo, das klingt wie fünf. Energetisch, dynamisch, laut, leise, gefühlvoll und brachial.

Sie haben uns versprochen, wiederzukommen, auch wenn sie in der Zwischenzeit in der O2 Arena auftreten sollten. 2025 hätten sie dann fast schon mal die Libertines auf Ihrer Deutschlandtour begleitet und wir freuen uns schon darauf, was die beiden langjährigen Freunde und Vollblutmusiker Peter Bering (Gitarre, Gesang) und Alessandro De Luca (Schlagzeug) uns erzählen werden. Und natürlich auf die Songs von ihrem neuen Album Tutti Frutti (VÖ:28.02.25 – Noisolution)

Texte, die das Leben schreibt und eine Musikwand, die 90er und Moderne auf eine ganz eigene Art vereint. Lauschen, tanzen, schwitzen – hier ist für jede*n Musikliebhaber*in etwas dabei.

Support: Honolulu Baby

Mit einem Koffer voller Songs traf Gitarrist und Sänger Francesco Butoni in einer Kleinstadt an der Nordseeküste auf den Bassisten Dr. Jazz und einen Schlagzeuger aus den Bergen. Man verschwand eine Weile im Proberaum, Musikstile vermischten sich und ein neuer Sound war geboren – Bluespunk!

Datum: 22.11.2025

Bands: The Pighounds und Honolulu Baby

Genre: Grunge

Ort: LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever

Veranstalter: Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.